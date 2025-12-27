Aparecen carteles con consignas contra Díaz-Canel en fachadas de viviendas en Guanabacoa

Foto © Captura de video Facebook/José Díaz Silva y Portal del ciudadano de La Habana

Carteles con mensajes como “Abajo Díaz-Canel asesino” y “Libertad Cuba” aparecieron este viernes en fachadas de viviendas del municipio habanero de Guanabacoa, muestran imágenes difundidas en redes sociales.

Las pintadas fueron registradas en un breve video publicado en Facebook por el usuario José Díaz Silva, donde se observan consignas escritas directamente en paredes de viviendas ubicadas en áreas como San Antonio y las inmediaciones de Versailles, cerca de la plaza de Guanabacoa.

De acuerdo con el testimonio difundido, los mensajes aparecieron en la mañana de este viernes 26 de diciembre y contienen expresiones abiertamente dirigidas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y el sistema político cubano, con llamados como “Salvar a Cuba”.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la autoría de los carteles ni sobre acciones de las autoridades en relación con estos hechos.

Tampoco se ha precisado si las pintadas fueron retiradas tras su aparición.

La difusión de este tipo de mensajes en espacios públicos ocurre en un contexto de creciente malestar social marcado por la crisis económica, los apagones prolongados y el deterioro de las condiciones de vida, factores que han alimentado expresiones de protesta visibles y simbólicas en distintos puntos del país.

En agosto, fue vandalizado un cartel con la imagen del mandatario a la entrada del municipio de Perico, en Matanzas, tras más de 27 horas consecutivas sin electricidad.

En el propio mes, el creciente malestar social en la isla volvió a manifestarse con carteles antigubernamentales en espacios públicos de Santiago de Cuba, específicamente en el populoso reparto Abel Santamaría.