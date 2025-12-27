Aparecen carteles con consignas contra Díaz-Canel en fachadas de viviendas en Guanabacoa

Carteles con mensajes como “Abajo Díaz-Canel asesino” y “Libertad Cuba” aparecieron este viernes en fachadas de viviendas del municipio habanero de Guanabacoa, muestran imágenes difundidas en redes sociales.
Las pintadas fueron registradas en un breve video publicado en Facebook por el usuario José Díaz Silva, donde se observan consignas escritas directamente en paredes de viviendas ubicadas en áreas como San Antonio y las inmediaciones de Versailles, cerca de la plaza de Guanabacoa.
De acuerdo con el testimonio difundido, los mensajes aparecieron en la mañana de este viernes 26 de diciembre y contienen expresiones abiertamente dirigidas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y el sistema político cubano, con llamados como “Salvar a Cuba”.
Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la autoría de los carteles ni sobre acciones de las autoridades en relación con estos hechos.
Tampoco se ha precisado si las pintadas fueron retiradas tras su aparición.
La difusión de este tipo de mensajes en espacios públicos ocurre en un contexto de creciente malestar social marcado por la crisis económica, los apagones prolongados y el deterioro de las condiciones de vida, factores que han alimentado expresiones de protesta visibles y simbólicas en distintos puntos del país.
En agosto, fue vandalizado un cartel con la imagen del mandatario a la entrada del municipio de Perico, en Matanzas, tras más de 27 horas consecutivas sin electricidad.
En el propio mes, el creciente malestar social en la isla volvió a manifestarse con carteles antigubernamentales en espacios públicos de Santiago de Cuba, específicamente en el populoso reparto Abel Santamaría.
Preguntas frecuentes sobre los carteles contra Díaz-Canel en Guanabacoa
¿Qué mensajes aparecieron en los carteles de Guanabacoa?
Los carteles en Guanabacoa llevaban mensajes como “Abajo Díaz-Canel asesino” y “Libertad Cuba”, expresando un claro descontento con el gobierno cubano y el presidente Miguel Díaz-Canel. Estos mensajes se suman a una serie de pintadas antigubernamentales que han aparecido en distintos puntos del país, reflejando el creciente malestar social en Cuba.
¿Cuál es el contexto social en Cuba que ha llevado a estas expresiones de protesta?
El contexto social en Cuba está marcado por una grave crisis económica, apagones prolongados y deterioro de las condiciones de vida. Estos factores han generado un aumento en las expresiones de descontento, como los grafitis antigubernamentales y protestas en diferentes regiones del país. La represión y la falta de respuestas efectivas del gobierno han intensificado el malestar social.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a los grafitis y protestas?
El gobierno cubano ha respondido a los grafitis y protestas con represión y control. Las autoridades suelen borrar rápidamente los mensajes subversivos y realizan detenciones de los supuestos autores. Además, las protestas son minimizadas o presentadas como diálogos con las autoridades, mientras que se emplean tácticas como cortar el servicio de internet para limitar la difusión de las manifestaciones.
¿Qué consecuencias enfrentan quienes realizan pintadas antigubernamentales en Cuba?
En Cuba, las personas que realizan pintadas antigubernamentales enfrentan consecuencias legales severas. Este tipo de acciones son consideradas como “propaganda enemiga” o “desacato a las autoridades”, delitos que pueden conllevar penas de hasta ocho años de prisión. Las detenciones son comunes y se enmarcan en una campaña de represión contra el activismo pacífico y la libertad de expresión.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.