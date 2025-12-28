Cómo comprar casa en España siendo inmigrante

Vídeos relacionados:

Comprar una casa en España es un sueño para muchos inmigrantes, ya sea como primera vivienda para establecerse o como inversión a futuro. Afortunadamente, sí es posible para los extranjeros adquirir propiedades en España, incluso sin residencia, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Los compradores internacionales representan cerca del 18% de las transacciones inmobiliarias en el país, lo que demuestra que cada vez más personas logran hacer realidad el objetivo de tener vivienda propia.

Historias como las de la cubana Laurens González o la influencer Anita Mateu inspiran a otros migrantes. Laurens consiguió comprar su casa apenas 16 meses después de llegar a España, aunque debió afrontar meses difíciles sin ahorros. Por su parte, Anita adquirió una vivienda en Galicia tras tres años de planificación y visitas a varios bancos para lograr una hipoteca. Estas experiencias confirman que con perseverancia e información, comprar casa en España siendo inmigrante es una meta alcanzable.

¿Puede un extranjero comprar vivienda en España?

Sí. La legislación española permite a los extranjeros comprar inmuebles, sean residentes o no. Se puede adquirir una vivienda con pasaporte, pero es necesario tramitar un Número de Identificación de Extranjero (NIE) y abrir una cuenta bancaria en España. Sin el NIE, la operación no puede formalizarse ante notario ni registrarse legalmente.

Los extranjeros pagan los mismos impuestos que un residente al comprar una propiedad. Incluso si no planeas residir de inmediato, puedes comprar como no residente mediante un NIE temporal. Además, quienes invierten más de 500.000 euros pueden optar por la Golden Visa, un permiso de residencia para inversores.

En el caso de quienes poseen ciudadanía española —como muchos cubanoamericanos que la obtuvieron mediante la Ley de Nietos— no necesitan NIE, sino NIF o DNI. De hecho, cada vez más cubanos con doble ciudadanía compran casas en regiones como Galicia, Asturias o Canarias para establecerse o jubilarse.

Requisitos legales y financieros

NIE (Número de Identidad de Extranjero): Es obligatorio para cualquier trámite de compraventa. Puede solicitarse en España o en el consulado desde el extranjero. Sin él no se puede firmar la escritura ni registrar la propiedad.

Es obligatorio para cualquier trámite de compraventa. Puede solicitarse en España o en el consulado desde el extranjero. Sin él no se puede firmar la escritura ni registrar la propiedad. Cuenta bancaria en España: Necesaria para pagar impuestos, honorarios y transferir el precio de compra. La mayoría de los bancos piden pasaporte, NIE y prueba del origen de fondos.

Necesaria para pagar impuestos, honorarios y transferir el precio de compra. La mayoría de los bancos piden pasaporte, NIE y prueba del origen de fondos. Documentación financiera: Los bancos exigen comprobantes de ingresos, historial crediticio y declaraciones fiscales, sobre todo si se solicita hipoteca.

Los bancos exigen comprobantes de ingresos, historial crediticio y declaraciones fiscales, sobre todo si se solicita hipoteca. Origen de los fondos: Las transferencias deben hacerse por vías bancarias formales y justificadas, cumpliendo la normativa antiblanqueo.

Pasos para comprar una vivienda en España

Búsqueda y contrato de arras: Se firma para reservar la propiedad, entregando una señal del 10% aproximadamente. Es importante verificar el estado legal del inmueble antes de firmar. Firma ante notario: Ambas partes firman la escritura pública. El notario garantiza la legalidad del proceso y la identidad de los intervinientes. Inscripción en el Registro: Se registra la vivienda a nombre del comprador y se liquidan los impuestos correspondientes.

Si se requiere hipoteca, los bancos suelen financiar hasta el 80% del valor de la vivienda para residentes y menos para no residentes, que deben aportar entre un 20% y 30% de entrada.

Impuestos y gastos

ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales): Para viviendas usadas, entre 6% y 10% del precio, según la comunidad autónoma.

Para viviendas usadas, entre 6% y 10% del precio, según la comunidad autónoma. IVA: Para viviendas nuevas, el 10% del precio (4% si es vivienda protegida).

Para viviendas nuevas, el 10% del precio (4% si es vivienda protegida). AJD (Actos Jurídicos Documentados): Entre 0,5% y 1,5%, aunque el banco paga este impuesto si hay hipoteca.

Entre 0,5% y 1,5%, aunque el banco paga este impuesto si hay hipoteca. Notaría y Registro: Entre 0,1% y 0,5% del valor, más tasas de registro (300 a 700 €).

Entre 0,1% y 0,5% del valor, más tasas de registro (300 a 700 €). Tasación y gestoría: Si hay hipoteca, suelen costar entre 300 y 500 € cada uno.

Después de la compra, los propietarios deben pagar el IBI (impuesto municipal anual) y, si no son residentes fiscales, el IRNR (Impuesto sobre la Renta de No Residentes), con tasas del 24% para no residentes fuera de la UE.

Consejos

Busca asesoramiento: Un abogado inmobiliario o gestor evitará errores y agilizará trámites.

Un abogado inmobiliario o gestor evitará errores y agilizará trámites. Elige bien la zona: Madrid y Barcelona son más caras, mientras que Galicia o Andalucía ofrecen precios más accesibles.

Madrid y Barcelona son más caras, mientras que Galicia o Andalucía ofrecen precios más accesibles. Planifica tu presupuesto: Ten ahorrado al menos el 30% del valor de la vivienda más los gastos.

Ten ahorrado al menos el 30% del valor de la vivienda más los gastos. Aprende de otros inmigrantes: Historias como las de Laurens González o Anita Mateu muestran que la constancia y el ahorro permiten lograrlo.

Historias como las de Laurens González o Anita Mateu muestran que la constancia y el ahorro permiten lograrlo. Define tu objetivo: No es lo mismo comprar para vivir que invertir. Evalúa impuestos, rentabilidad y regulaciones locales.

España sigue siendo un destino atractivo para quienes buscan estabilidad, inversión o una jubilación tranquila. Con buena planificación y asesoramiento, comprar una casa en el país es una meta posible para cualquier inmigrante.

