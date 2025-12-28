¿Conoce qué es el pishing? La estafa electrónica que llega a Cuba

Vídeos relacionados:
La corporación estatal CIMEX y FINCIMEX S.A alertó a los cubanos en los últimos días sobre estafas electrónicas que suplantan las identidades de ambas empresas.
Este tipo de estafa se conoce en el mundo como pishing, una serie de prácticas fraudulentas que consisten en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima.
En este caso los estafadores operan a través de “sitios no oficiales y perfiles personales que operan desde las plataformas digitales, haciendo uso de la identidad corporativa de ambas empresas”.
“En días recientes desde los perfiles institucionales de se ha venido alertando a los clientes de posibles acciones fraudulentas con respecto a la comercialización de productos”, precisa la información
“A partir de ofertas tentadoras en estos ‘sitios’. los consumidores se han visto atraídos a realizar compras mediante transferencias de saldo. Los titulares han facilitado datos bancarios y personales que constituyen la protección para las operaciones legítimas, brindando la posibilidad de suplantar al cliente y acceder a sus fondos”, alerta Cimex.
Es por eso por lo que la especialista en Riesgos y Prevención de Fraudes de Fincimex Lic. Ynaid Amor pidió a los clientes no entregar “la información del carnet de identidad, la numeración de la tarjeta, los datos del comprobante de compra; son las llaves que protegen las cuentas de los clientes.”
Lo más leído hoy:
“Esta información no ha de ser compartida con personas desconocidas”, advirtió.
“Al recibir un mensaje o correo solicitando información personal o financiera, el cliente ha de asegurarse de que provenga de una fuente confiable; y solo utilizar plataformas de pago reconocidas y seguras. Ante cualquier comportamiento sospechoso se debe reportar inmediatamente a las autoridades correspondientes: denuncia a la PNR, y notificación a la entidad de Fincimex en cada territorio”, explicó
Por su parte, Esteban Martin Gonzalez, director de Ventas de CIMEX, afirmó “que todas las promociones, rebajas de precios u otros incentivos adicionales a las compras se realizan de forma presencial en los establecimientos comerciales, sin pagos o solicitud previa de datos”.
Preguntas frecuentes sobre el phishing y estafas electrónicas en Cuba
¿Qué es el phishing y cómo afecta a los cubanos?
El phishing es una estafa electrónica que consiste en enviar correos electrónicos o mensajes que aparentan ser de una entidad legítima, con el objetivo de obtener información personal o financiera de las víctimas. En Cuba, estas estafas están suplantando la identidad de corporaciones como CIMEX y FINCIMEX, afectando a los consumidores que proveen datos bancarios y personales.
¿Cómo prevenir el phishing y otras estafas electrónicas en Cuba?
Para prevenir el phishing y estafas electrónicas, nunca comparta su información personal o financiera con fuentes no verificadas. Utilice únicamente plataformas de pago reconocidas, y en caso de recibir mensajes sospechosos, confirme siempre con la fuente oficial antes de realizar cualquier transacción. Reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.
¿Qué medidas están tomando empresas como CIMEX y FINCIMEX contra el phishing?
CIMEX y FINCIMEX han alertado a sus clientes sobre posibles estafas y han enfatizado que las promociones y ventas se realizan de forma presencial en sus establecimientos. Recomiendan no compartir información personal y denunciar cualquier intento de fraude a las autoridades correspondientes.
¿Qué otras formas de estafa se están reportando en Cuba?
Además del phishing, se han reportado otras estafas como el uso de SMS con enlaces falsos, estafas relacionadas con envíos de paquetería, y fraudes que utilizan plataformas como WhatsApp para engañar a los usuarios. Estas estafas a menudo implican el robo de datos personales o solicitudes de dinero bajo pretextos falsos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.