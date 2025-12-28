¿Conoce qué es el pishing? La estafa electrónica que llega a Cuba

Vídeos relacionados:

La corporación estatal CIMEX y FINCIMEX S.A alertó a los cubanos en los últimos días sobre estafas electrónicas que suplantan las identidades de ambas empresas.

Este tipo de estafa se conoce en el mundo como pishing, una serie de prácticas fraudulentas que consisten en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima.

En este caso los estafadores operan a través de “sitios no oficiales y perfiles personales que operan desde las plataformas digitales, haciendo uso de la identidad corporativa de ambas empresas”.

“En días recientes desde los perfiles institucionales de se ha venido alertando a los clientes de posibles acciones fraudulentas con respecto a la comercialización de productos”, precisa la información

“A partir de ofertas tentadoras en estos ‘sitios’. los consumidores se han visto atraídos a realizar compras mediante transferencias de saldo. Los titulares han facilitado datos bancarios y personales que constituyen la protección para las operaciones legítimas, brindando la posibilidad de suplantar al cliente y acceder a sus fondos”, alerta Cimex.

Es por eso por lo que la especialista en Riesgos y Prevención de Fraudes de Fincimex Lic. Ynaid Amor pidió a los clientes no entregar “la información del carnet de identidad, la numeración de la tarjeta, los datos del comprobante de compra; son las llaves que protegen las cuentas de los clientes.”

“Esta información no ha de ser compartida con personas desconocidas”, advirtió.

“Al recibir un mensaje o correo solicitando información personal o financiera, el cliente ha de asegurarse de que provenga de una fuente confiable; y solo utilizar plataformas de pago reconocidas y seguras. Ante cualquier comportamiento sospechoso se debe reportar inmediatamente a las autoridades correspondientes: denuncia a la PNR, y notificación a la entidad de Fincimex en cada territorio”, explicó

Por su parte, Esteban Martin Gonzalez, director de Ventas de CIMEX, afirmó “que todas las promociones, rebajas de precios u otros incentivos adicionales a las compras se realizan de forma presencial en los establecimientos comerciales, sin pagos o solicitud previa de datos”.