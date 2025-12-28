Esposa de José Daniel Ferrer pierde el embarazo tras complicaciones médicas

Vídeos relacionados:

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García confirmó este domingo la pérdida del embarazo de su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, luego de atravesar varios días de complicaciones que obligaron a un ingreso hospitalario de urgencia en Miami.

A través de un mensaje publicado en Facebook, Ferrer informó que abortó cuando cursaba poco más de siete semanas de gestación y que no fue posible preservar el embrión.

En su publicación explicó que, aunque ya está de regreso en casa y su condición es estable desde el punto de vista físico, el impacto emocional ha sido profundo.

"Se encuentra muy abatida… nos duele mucho", escribió, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo, las oraciones y la solidaridad recibidas por parte de amigos y personas cercanas durante estas horas difíciles.

El líder político subrayó que, en este momento, la prioridad absoluta es la recuperación de la salud de su pareja, y extendió un reconocimiento especial a quienes los acompañaron y asistieron en medio de la crisis.

Captura de Facebook / José Daniel Ferrer García

Lo más leído hoy:

La pérdida del embarazo ocurre después de varios días de preocupación creciente por el estado de Nelva, quien había sido trasladada de urgencia al Jackson Memorial Hospital debido a un cuadro de dolores intensos y aumento del sangrado

Ferrer había informado públicamente que los tratamientos y el reposo indicados inicialmente no estaban dando resultados, lo que obligó a nuevas evaluaciones médicas.

El sábado, él no pudo acompañarla al hospital debido a que permanecía al cuidado de su madre, quien se encuentra postrada, y de su hijo Daniel José, de seis años. Relató que su esposa atravesaba un fuerte desgaste emocional ante la posibilidad de perder el embarazo, incluso por encima del dolor físico que padecía.

La noticia de la gestación había sido compartida por la pareja días antes con entusiasmo, aunque desde el inicio se advirtió que se trataba de un embarazo de alto riesgo.

Según se conoció entonces, Nelva presentó molestias abdominales y sangrado tras realizar esfuerzos físicos vinculados al cuidado de la madre de Ferrer, quien tiene una pierna fracturada.

En ese momento, la doctora recibió atención médica, fue sometida a análisis clínicos, medicada y enviada a casa con indicaciones de reposo absoluto y seguimiento cercano.

Para el matrimonio, la posibilidad de ampliar la familia tenía un profundo significado emocional, no solo por el deseo personal de darle un hermano o una hermana a su hijo Daniel José, sino también como símbolo de esperanza tras años marcados por persecución política, exilio, presiones y dificultades.

Ambos han relatado en distintas ocasiones que su historia se forjó en medio del activismo comunitario, la atención a personas vulnerables y la resistencia a hostigamientos oficiales en Cuba, circunstancias que también afectaron la vida profesional de Nelva, quien terminó fuera del sistema de salud pública en la Isla.

Tras la pérdida, Ferrer pidió respeto, acompañamiento y apoyo espiritual, mientras ambos intentan sobreponerse a un golpe doloroso y difícil, centrados ahora en la recuperación de ella y en el bienestar de su familia.