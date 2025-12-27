Esposa de José Daniel Ferrer es llevada de urgencia al Jackson Memorial Hospital por complicaciones en su embarazo

El opositor cubano José Daniel Ferrer García informó que su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, tuvo que ser trasladada de urgencia al Jackson Memorial Hospital debido a complicaciones de su estado de salud durante el embarazo.

A través de un mensaje publicado en Facebook y de un video dirigido a amigos, compatriotas y miembros de la comunidad cubana, Ferrer explicó que su esposa presenta dolores intensos y un incremento del sangrado, a pesar del tratamiento médico previo y del reposo indicado el día anterior por problemas similares.

"Mi esposa nuevamente en emergencias… Continúa con fuertes dolores y sangrado. El tratamiento y el reposo no han ayudado aún", escribió, al tiempo que pidió oraciones y buenos deseos tanto para ella como para el bebé que espera.

En su testimonio en video, Ferrer detalló que la situación obligó a un nuevo traslado hospitalario ante el empeoramiento de los síntomas.

Explicó que no pudo acompañarla debido a que permanece al cuidado de su madre, quien se encuentra postrada, y de su hijo Daniel José, de seis años.

Según relató, durante la mañana su esposa había intentado aliviarse con analgésicos y reposo, pero la evolución fue desfavorable.

El líder opositor subrayó que el impacto emocional de la situación ha sido especialmente duro para su esposa, quien -dijo- se encuentra más afectada por la posibilidad de perder el embarazo que por el propio dolor físico.

"Ella desea mucho, también yo lo deseo, darle un hermanito o una hermanita a nuestro pequeño Daniel José", expresó.

Ferrer atribuyó el deterioro de la salud de su esposa a los esfuerzos físicos realizados días atrás, en medio de una situación familiar compleja, y reiteró su llamado a la solidaridad espiritual de amigos, familiares y personas cercanas.

"Oren por favor, pidan a Dios por la salud de mi esposa y por ese bebé en formación", insistió.

La noticia se produce poco después de que el propio Ferrer anunciara públicamente que su esposa está embarazada, una información que había compartido con entusiasmo, aunque advirtiendo desde entonces que la gestación presentaba riesgos significativos.

En ese momento, explicó que Nelva había acudido al hospital tras experimentar dolor abdominal bajo y sangrado, luego de varios días de molestias que se intensificaron tras realizar esfuerzos físicos vinculados al cuidado de la madre del opositor, quien permanece con una pierna fracturada.

De acuerdo con lo informado entonces, la doctora se encontraba en las primeras semanas de gestación, recibió atención médica, análisis clínicos y medicación, y fue enviada a casa con indicaciones de reposo absoluto y seguimiento cercano.

La pareja, que ha construido su relación en medio de persecución política, trabajo comunitario y exilio, ha compartido públicamente la importancia emocional de este embarazo.

Para ambos, la posibilidad de ampliar la familia representa no solo una alegría personal, sino también una señal de esperanza tras años marcados por presiones, limitaciones y dificultades.

Por ahora, Ferrer ha pedido respeto, acompañamiento y oraciones, mientras su esposa permanece bajo observación médica, con la expectativa de que los especialistas logren estabilizar su condición y proteger la vida que está en formación.