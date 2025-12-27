Una nueva vida en camino: José Daniel Ferrer anuncia que volverá a ser padre

Vídeos relacionados:

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García anunció que su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, está embarazada y que, por tanto, él volverá a ser padre.

En una transmisión de Facebook, el opositor cubano manifestó su entusiasmo, aunque advirtió que el embarazo presenta un “grave riesgo” debido a síntomas recientes que obligaron a atención médica y a indicaciones de reposo absoluto.

Según relató Ortega, acudió al hospital tras presentar dolor en el bajo vientre y sangrado, luego de varios días con molestias que se intensificaron tras esfuerzos físicos asociados al cuidado de la madre de Ferrer, quien permanece postrada con una pierna fracturada.

Ortega explicó que, de acuerdo con la fecha de su última menstruación y una prueba de embarazo positiva, tendría aproximadamente 7 semanas y 2 días de gestación.

En el centro médico le realizaron signos vitales, análisis de sangre, muestra de orina y le administraron suero, mientras esperaba la realización de un ultrasonido para determinar qué estaba ocurriendo.

Más tarde, Ferrer informó que, tras varias horas, a su esposa le dieron el alta médica, le indicaron reposo absoluto, la medicaron y le orientaron regresar al hospital en 48 horas para ser revaluada.

En su mensaje, confirmó la buena noticia del embarazo, pero insistió en que existe “muy grave riesgo” por los esfuerzos físicos recientes.

Ferrer agradeció a quienes se preocuparon y oraron por la salud de su esposa y de su madre, y mencionó a su hijo Daniel José, al decir que “puede que tenga una hermanita o un hermanito”.

Una historia de amor que crece

La doctora Nelva Ismaray Ortega y el líder opositor han hecho crecer su relación en medio de persecución política, huelgas de hambre, trabajo comunitario y el exilio.

Según relataron en entrevista para el canal de Youtube de Cao, la coincidencia ética y el trabajo con familias vulnerables los unió en Santiago de Cuba.

En sus inicios, mantuvieron el vínculo con discreción, hasta que —según relatan— la Seguridad del Estado intentó cooptar a Nelva, le prohibieron participar en encuentros y le advirtieron “no involucrarse emocionalmente” con Ferrer.

Al persistir el vínculo, la “guerra total” contra ella derivó en su salida de la salud pública. En episodios de huelga de hambre vinculados a Ferrer y activistas, Nelva sostiene que actuó como médica por responsabilidad profesional.

Ya en Estados Unidos, ambos describen la emoción de recibir apoyo espontáneo en la calle y el alivio de ver a su hijo crecer con derechos.

La pareja afirma que su historia es, a la vez, personal y política: un compromiso afectivo que se forjó atendiendo enfermos, desmontando prejuicios y resistiendo presiones.