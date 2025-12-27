Una nueva vida en camino: José Daniel Ferrer anuncia que volverá a ser padre

Vídeos relacionados:
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García anunció que su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, está embarazada y que, por tanto, él volverá a ser padre.
En una transmisión de Facebook, el opositor cubano manifestó su entusiasmo, aunque advirtió que el embarazo presenta un “grave riesgo” debido a síntomas recientes que obligaron a atención médica y a indicaciones de reposo absoluto.
Según relató Ortega, acudió al hospital tras presentar dolor en el bajo vientre y sangrado, luego de varios días con molestias que se intensificaron tras esfuerzos físicos asociados al cuidado de la madre de Ferrer, quien permanece postrada con una pierna fracturada.
Ortega explicó que, de acuerdo con la fecha de su última menstruación y una prueba de embarazo positiva, tendría aproximadamente 7 semanas y 2 días de gestación.
En el centro médico le realizaron signos vitales, análisis de sangre, muestra de orina y le administraron suero, mientras esperaba la realización de un ultrasonido para determinar qué estaba ocurriendo.
Más tarde, Ferrer informó que, tras varias horas, a su esposa le dieron el alta médica, le indicaron reposo absoluto, la medicaron y le orientaron regresar al hospital en 48 horas para ser revaluada.
Lo más leído hoy:
En su mensaje, confirmó la buena noticia del embarazo, pero insistió en que existe “muy grave riesgo” por los esfuerzos físicos recientes.
Ferrer agradeció a quienes se preocuparon y oraron por la salud de su esposa y de su madre, y mencionó a su hijo Daniel José, al decir que “puede que tenga una hermanita o un hermanito”.
Una historia de amor que crece
La doctora Nelva Ismaray Ortega y el líder opositor han hecho crecer su relación en medio de persecución política, huelgas de hambre, trabajo comunitario y el exilio.
Según relataron en entrevista para el canal de Youtube de Cao, la coincidencia ética y el trabajo con familias vulnerables los unió en Santiago de Cuba.
En sus inicios, mantuvieron el vínculo con discreción, hasta que —según relatan— la Seguridad del Estado intentó cooptar a Nelva, le prohibieron participar en encuentros y le advirtieron “no involucrarse emocionalmente” con Ferrer.
Al persistir el vínculo, la “guerra total” contra ella derivó en su salida de la salud pública. En episodios de huelga de hambre vinculados a Ferrer y activistas, Nelva sostiene que actuó como médica por responsabilidad profesional.
Ya en Estados Unidos, ambos describen la emoción de recibir apoyo espontáneo en la calle y el alivio de ver a su hijo crecer con derechos.
La pareja afirma que su historia es, a la vez, personal y política: un compromiso afectivo que se forjó atendiendo enfermos, desmontando prejuicios y resistiendo presiones.
Preguntas frecuentes sobre José Daniel Ferrer y su situación actual
¿Cuál es el estado de salud actual de la esposa de José Daniel Ferrer?
La esposa de José Daniel Ferrer, Nelva Ismaray Ortega, está embarazada pero su embarazo presenta un “grave riesgo” debido a síntomas recientes que obligaron a atención médica y a indicaciones de reposo absoluto.
¿Cómo ha afectado el exilio a la familia de José Daniel Ferrer?
El exilio ha sido una experiencia dolorosa para la familia de Ferrer. Nelva Ismaray Ortega expresó su tristeza por dejar en Cuba a personas necesitadas a las que asistía, y el exilio fue una condición para la liberación de Ferrer. La familia afirma estar feliz por la libertad, pero lamentan dejar atrás amigos y casos sociales en Cuba.
¿Por qué José Daniel Ferrer aceptó el exilio forzoso?
José Daniel Ferrer aceptó el exilio forzoso para proteger a su familia de la persecución del régimen cubano. Su decisión fue motivada por la seguridad de su familia y las condiciones inhumanas que sufrió en prisión.
¿Qué tipo de represión ha enfrentado la familia de Ferrer en Cuba?
La familia de Ferrer ha enfrentado represión constante, incluyendo detenciones arbitrarias y amenazas. Nelva Ismaray Ortega fue detenida por exigir una fe de vida de su esposo y ha sido amenazada por sus publicaciones en redes sociales. El régimen utiliza la represión como herramienta para castigar la disidencia.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.