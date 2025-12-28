Trump habla con Putin antes de reunirse con Zelenskyy para discutir un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania

La llamada tuvo lugar poco antes de una reunión clave entre Trump y Zelenskyy en Mar-a-Lago

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este domingo una conversación telefónica con el mandatario ruso Vladimir Putin, horas antes de su encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, previsto para la tarde en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

“Acabo de mantener una conversación telefónica muy positiva y productiva con el presidente Putin”, escribió Trump en su red Truth Social, según reprodujo la cuenta en X de la Casa Blanca.

La llamada tuvo lugar poco antes de la reunión clave con Zelenskyy, fijada para la 1:00 pm (hora de la costa Este), 18:00 GMT.

El encuentro con el presidente ucraniano busca avanzar en un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada con la invasión rusa de Ucrania, un conflicto que se acerca a cumplir cuatro años y que ha dejado miles de muertos, desplazados y una devastación económica profunda, reportó por su parte la televisora NBC News.

Zelenskyy adelantó que en la reunión abordará acuerdos económicos y de seguridad, así como cuestiones territoriales, en particular el futuro de la región de Donbás, donde Moscú y Kiev mantienen posiciones irreconciliables.

La cita ocurre además en un contexto de recrudecimiento de los ataques rusos contra Kiev, con el uso de misiles y drones en los días previos.

Lo más leído hoy:

“Ucrania está dispuesta a hacer lo que sea necesario para detener esta guerra”, escribió Zelenskyy el sábado en X, al tiempo que reclamó una posición firme de Europa y Estados Unidos para presionar a Moscú. “Queremos la paz, y Rusia demuestra su deseo de continuar la guerra”, añadió.

En paralelo, el primer ministro canadiense Mark Carney anunció este fin de semana una nueva ayuda económica de 2,500 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos 1,800 millones de dólares estadounidenses, destinada a la reconstrucción de Ucrania.

Carney calificó los recientes ataques rusos como actos de “barbarie” y habló de la necesidad de una “paz justa y duradera”.

Según Zelenskyy, el borrador del plan de paz discutido con Estados Unidos estaría aproximadamente en un 90 % listo, aunque aún quedan asuntos sensibles por resolver, como las garantías de seguridad, la financiación para la recuperación del país y el estatus de territorios ocupados, incluida la central nuclear de Zaporiyia.

Desde Moscú, el Kremlin ha reiterado sus exigencias. Putin insiste en que se reconozca como territorio ruso las zonas ocupadas en cuatro regiones del este y sur de Ucrania, así como la península de Crimea, anexionada ilegalmente en 2014. Kiev ha rechazado de forma reiterada esas condiciones, al considerarlas inaceptables.

Trump, por su parte, ha mostrado una postura más receptiva a explorar concesiones territoriales como parte de un eventual acuerdo, argumentando que solo así se podría persuadir a Putin para detener la guerra.

No obstante, el propio presidente estadounidense ha reconocido en las últimas semanas la complejidad de cerrar un pacto definitivo.