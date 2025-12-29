Queman basurero en Santiago de Cuba en medio de un apagón y genera alarma entre vecinos

Vídeos relacionados:

Un incendio en un depósito de basura fue reportado la noche de este 28 de diciembre en el reparto Rajayoga, en Santiago de Cuba, mientras la zona permanecía sin servicio eléctrico desde las 4:00 de la tarde, según informó el periodista Yosmany Mayeta Labrada en sus redes sociales.

El fuego se originó en el basurero ubicado entre los edificios 2 y 3 de Rajayoga, frente a la Plazoleta, y provocó una densa columna de humo que se extendió por el área residencial. Vecinos del lugar alertaron sobre el peligro que representaban las llamas, visibles a escasos metros de los edificios, en condiciones de total oscuridad debido al apagón.

La falta de alumbrado público y electricidad en las viviendas complicó la visibilidad y elevó la tensión, especialmente entre familias con niños y adultos mayores, ante el riesgo de propagación del fuego y la inhalación de humo.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre las causas del incendio, ni sobre posibles daños materiales o personas afectadas, mientras residentes cuestionan la ausencia de respuestas rápidas ante una situación potencialmente peligrosa.

Vecinos de Rajayoga denunciaron además que los vertederos improvisados se han convertido en un problema recurrente en el barrio, representando un riesgo constante para la salud y la seguridad, una situación que se agrava durante los apagones prolongados que afectan a la ciudad.

El incidente vuelve a poner en evidencia la crisis de servicios básicos que atraviesa Santiago de Cuba, donde la acumulación de basura, los cortes eléctricos y la falta de soluciones estructurales continúan afectando la vida cotidiana de la población.