Queman basurero en Santiago de Cuba en medio de un apagón y genera alarma entre vecinos

Vídeos relacionados:
Un incendio en un depósito de basura fue reportado la noche de este 28 de diciembre en el reparto Rajayoga, en Santiago de Cuba, mientras la zona permanecía sin servicio eléctrico desde las 4:00 de la tarde, según informó el periodista Yosmany Mayeta Labrada en sus redes sociales.
El fuego se originó en el basurero ubicado entre los edificios 2 y 3 de Rajayoga, frente a la Plazoleta, y provocó una densa columna de humo que se extendió por el área residencial. Vecinos del lugar alertaron sobre el peligro que representaban las llamas, visibles a escasos metros de los edificios, en condiciones de total oscuridad debido al apagón.
La falta de alumbrado público y electricidad en las viviendas complicó la visibilidad y elevó la tensión, especialmente entre familias con niños y adultos mayores, ante el riesgo de propagación del fuego y la inhalación de humo.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre las causas del incendio, ni sobre posibles daños materiales o personas afectadas, mientras residentes cuestionan la ausencia de respuestas rápidas ante una situación potencialmente peligrosa.
Vecinos de Rajayoga denunciaron además que los vertederos improvisados se han convertido en un problema recurrente en el barrio, representando un riesgo constante para la salud y la seguridad, una situación que se agrava durante los apagones prolongados que afectan a la ciudad.
Lo más leído hoy:
El incidente vuelve a poner en evidencia la crisis de servicios básicos que atraviesa Santiago de Cuba, donde la acumulación de basura, los cortes eléctricos y la falta de soluciones estructurales continúan afectando la vida cotidiana de la población.
Preguntas Frecuentes sobre Incendios y Crisis de Servicios en Santiago de Cuba
¿Cuál fue la causa del incendio en el basurero de Santiago de Cuba durante el apagón?
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre las causas del incendio en el depósito de basura en el reparto Rajayoga, en Santiago de Cuba. El incendio ocurrió en medio de un apagón, lo que aumentó la preocupación entre los vecinos debido a la falta de visibilidad y al riesgo de propagación del fuego.
¿Por qué se producen tantos incendios en basureros en Cuba?
Los incendios en basureros en Cuba son un problema recurrente debido a la acumulación de basura sin recoger, lo que genera focos de insalubridad y riesgo. La falta de respuesta estatal eficaz para la recogida de desechos ha llevado a que los vecinos tomen medidas extremas, como prender fuego a los basureros para obligar a las autoridades a actuar ante la insalubridad creciente.
¿Cómo afectan los apagones a la vida diaria en Santiago de Cuba?
Los apagones en Santiago de Cuba afectan gravemente la vida diaria de los ciudadanos, ya que interrumpen servicios básicos como la electricidad, lo que obliga a las familias a recurrir a métodos peligrosos para actividades cotidianas como cocinar. Además, los apagones prolongados incrementan la inseguridad y dificultan las respuestas ante emergencias, como incendios.
¿Qué medidas se están tomando para resolver la crisis de residuos en Santiago de Cuba?
Hasta ahora, no hay información sobre medidas efectivas implementadas por las autoridades para resolver la crisis de residuos en Santiago de Cuba. La acumulación de basura sigue siendo un problema crítico, generando riesgos para la salud y la seguridad, especialmente durante los apagones prolongados.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.