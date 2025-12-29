Las vacaciones soñadas de Aly Sánchez en Brasil terminaron siendo todo menos relajantes. La actriz e influencer cubana compartió en sus redes sociales las imágenes un Resort en Florianópolis, un hotel que se promociona como “cinco estrellas”, pero que, según contó, no merecía ni dos.

“Duele decirlo, pero más duele vivirlo”, escribió la artista junto a un video donde muestra las condiciones del lugar. En las imágenes se ven habitaciones sucias, balcones rotos, piscinas con moho y áreas comunes deterioradas. La cubana aseguró que el gimnasio tenía las máquinas oxidadas y apestosas, mientras que en el spa usaban una olla de arroz para calentar las toallas. “A nadie le importa tu dinero ni tu tiempo”, lamentó.

La publicación rápidamente se volvió viral y desató una ola de comentarios. “Morí con lo de la olla de arroz, esa no me la sabía”, escribió una seguidora entre risas, mientras otra opinó: “Créeme que yo ahí no me paso ni un día más, amo mi casita limpia”. Otros no pudieron evitar las comparaciones: “Pensé que estabas en Cuba” o “Qué hotel en Cuba es ese, para no ir”, comentaron varios usuarios.

Aly explicó que el viaje fue contratado a través de una agencia y que, por esa razón, no revisó las reseñas del hotel antes de viajar. Además, contó que no pudieron cambiar de alojamiento porque “era temporada alta y no había fuera”. Muchos de sus seguidores le recomendaron dejar una reseña en Google para alertar a otros viajeros.

El momento también dio pie al humor entre amigos. El actor Alexis Valdés bromeó en los comentarios: “Chica, pero tu casa está mucho mejor. ¿Para qué fuiste hasta allí?”. La respuesta de Aly se volvió viral: “Entre más vacaciono, más amo mi casa”.

Aunque el destino es uno de los más visitados de Brasil, la experiencia de la actriz demuestra que ni los resorts más promocionados garantizan comodidad. “Que mi experiencia les sirva. Armen sus viajes”, escribió Aly, cerrando así una anécdota que —más allá del disgusto— dejó una valiosa lección para todos los que planean sus próximas vacaciones.