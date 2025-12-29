Zelenski niega ataque de Ucrania a una supuesta residencia de Putin y acusa a Rusia de fabricar el relato

Vídeos relacionados:
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, negó que las fuerzas de su país hayan atacado una supuesta residencia de Vladímir Putin, y acusó a Rusia de fabricar la versión con el objetivo de justificar nuevos bombardeos contra territorio ucraniano y sabotear los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.
En un mensaje difundido en redes sociales, Zelenski calificó la denuncia rusa de un presunto “ataque a la residencia” como una “fabricación completa”, diseñada para legitimar nuevas agresiones, incluyendo ataques contra Kyiv, así como para encubrir la negativa del Kremlin a avanzar hacia una solución negociada del conflicto.
“Rusia vuelve a hacerlo, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump”, afirmó el mandatario ucraniano, subrayando que su gobierno continúa trabajando con socios internacionales para acercar la paz.
Zelenski sostuvo que Ucrania no realiza acciones que puedan perjudicar la diplomacia, a diferencia —dijo— de Moscú. “Esta es una de las muchas diferencias entre nosotros”, remarcó.
El presidente ucraniano recordó además que Rusia ha atacado previamente Kyiv, incluidos edificios gubernamentales como el Gabinete de Ministros, lo que refuerza, según él, el patrón de agresión del Kremlin y la manipulación de la narrativa para justificar la violencia.
“El mundo no puede permanecer en silencio ahora”, advirtió Zelenski. “No podemos permitir que Rusia socave el trabajo para lograr una paz duradera”.
Lo más leído hoy:
Las declaraciones se producen en medio de un contexto de tensiones militares y diplomáticas persistentes, mientras Ucrania insiste en que Moscú utiliza desinformación y provocaciones como herramienta para prolongar la guerra y evadir compromisos reales hacia el cese del conflicto.
Preguntas frecuentes sobre las tensiones entre Ucrania y Rusia
¿Zelenski niega el ataque ucraniano a la residencia de Putin?
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, negó rotundamente que las fuerzas ucranianas hayan atacado una supuesta residencia del mandatario ruso Vladímir Putin. Zelenski acusó a Rusia de fabricar esta versión para justificar nuevos bombardeos sobre Ucrania y sabotear esfuerzos diplomáticos hacia la paz.
¿Por qué Rusia acusa a Ucrania de atacar la residencia de Putin?
El gobierno ruso acusó a Ucrania de un ataque con 91 drones contra la residencia de Putin en la región de Nóvgorod. Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, todos los drones fueron destruidos por la defensa aérea rusa, y se considera que el ataque busca socavar las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano.
¿Cuál es la postura de Ucrania respecto a las negociaciones de paz?
Ucrania, liderada por Volodímir Zelenski, insiste en no ceder territorio a Rusia y busca una solución negociada que respete su soberanía. Zelenski ha rechazado propuestas que incluyan concesiones territoriales y ha trabajado con socios internacionales, como líderes europeos y Estados Unidos, para avanzar hacia un acuerdo de paz que no traicione los intereses nacionales ucranianos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.