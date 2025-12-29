Zelenski niega ataque de Ucrania a una supuesta residencia de Putin y acusa a Rusia de fabricar el relato

Vídeos relacionados:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, negó que las fuerzas de su país hayan atacado una supuesta residencia de Vladímir Putin, y acusó a Rusia de fabricar la versión con el objetivo de justificar nuevos bombardeos contra territorio ucraniano y sabotear los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

En un mensaje difundido en redes sociales, Zelenski calificó la denuncia rusa de un presunto “ataque a la residencia” como una “fabricación completa”, diseñada para legitimar nuevas agresiones, incluyendo ataques contra Kyiv, así como para encubrir la negativa del Kremlin a avanzar hacia una solución negociada del conflicto.

“Rusia vuelve a hacerlo, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump”, afirmó el mandatario ucraniano, subrayando que su gobierno continúa trabajando con socios internacionales para acercar la paz.

Zelenski sostuvo que Ucrania no realiza acciones que puedan perjudicar la diplomacia, a diferencia —dijo— de Moscú. “Esta es una de las muchas diferencias entre nosotros”, remarcó.

El presidente ucraniano recordó además que Rusia ha atacado previamente Kyiv, incluidos edificios gubernamentales como el Gabinete de Ministros, lo que refuerza, según él, el patrón de agresión del Kremlin y la manipulación de la narrativa para justificar la violencia.

“El mundo no puede permanecer en silencio ahora”, advirtió Zelenski. “No podemos permitir que Rusia socave el trabajo para lograr una paz duradera”.

Lo más leído hoy:

Las declaraciones se producen en medio de un contexto de tensiones militares y diplomáticas persistentes, mientras Ucrania insiste en que Moscú utiliza desinformación y provocaciones como herramienta para prolongar la guerra y evadir compromisos reales hacia el cese del conflicto.