Esposa de cubano detenido por ICE pide ayuda para que sus hijos no se queden en la calle

Una madre cubana está a punto de ser desalojada mientras cuida sola a sus tres hijos menores -una de ellas gravemente enferma- tras la detención de su esposo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La familia, residente en Georgia, ha quedado a la deriva emocional y económicamente desde que Yoendris Leyva Lambert fuera arrestado el pasado 2 de diciembre durante una cita rutinaria con inmigración.

“A mí se me acabó la vida aquí en Estados Unidos. Nosotros dependemos de él totalmente”, expresó entre lágrimas Ana Maris Leyva, esposa del detenido, en declaraciones a la prensa local.

Una familia rota y al borde del colapso

Ana Maris asegura que su esposo, quien había solicitado asilo político en Estados Unidos, no representa una amenaza para la comunidad.

Según documentos judiciales citados por la cadena local, Leyva Lambert solo acumulaba infracciones de tránsito menores y no enfrentaba cargos criminales graves.

No obstante, su solicitud de asilo había sido previamente rechazada, y ahora se encuentra bajo custodia migratoria en El Paso, Texas, tras negarse a firmar una orden de deportación definitiva.

Desde el centro de detención, Yoendris explicó a su familia que la única alternativa que se le ha planteado es una posible deportación a México, un país que no conoce y donde no se siente seguro.

“Quieren deportarme a México, pero yo no soy de México, no conozco a nadie allí y no me voy a sentir seguro”, afirmó con preocupación.

El cubano llegó a Estados Unidos en 2017 lanzándose al mar en una embarcación rústica. Su arribo coincidió con la eliminación de la política de "pies secos, pies mojados", medida tomada por el entonces presidente Barack Obama, lo que impactó negativamente el desarrollo de su proceso migratorio.

Según su esposa, en la travesía perdió documentos clave para demostrar que era víctima de persecución política en Cuba, país que ahora se niega a recibirlo.

“Debido a las salidas ilegales del país, su esposo era constantemente vigilado y hostigado por el régimen cubano”, explicó Ana Maris.

Hoy, esa historia de vigilancia y amenazas ha quedado sepultada bajo una orden de deportación I-220B, mientras la familia enfrenta una realidad desgarradora.

Una madre desesperada con tres hijos, uno de ellos enfermo

Desde que detuvieron a su esposo, Ana Maris ha asumido sola el cuidado de sus tres hijos, incluida Angelina, de apenas cinco años, quien padece parálisis cerebral severa.

“Ella no habla, no escucha, no se sienta, no sostiene la cabeza”, relató la madre con evidente angustia.

Esa condición le impide buscar empleo, dejando a la familia completamente sin ingresos.

Con la renta por vencer y sin medios para afrontarla, Ana Maris vive rodeada de cajas, preparando lo inevitable: el desalojo.

“Estoy recogiendo todas mis cosas, todo está en cajas. Si lo deportan, no voy a tener renta, no voy a tener nada”, declaró.

Aunque es residente permanente en Estados Unidos, y desde 2022 presentó una petición familiar para regularizar la situación migratoria de su esposo, esa solicitud sigue sin resolverse. Mientras tanto, la situación familiar se deteriora cada día.

Una súplica pública

En medio del desespero, Ana Maris ha recurrido a la comunidad para evitar que sus hijos -incluida su hija enferma- terminen en la calle.

A través de una campaña en GoFundMe, ha pedido ayuda para cubrir la renta y los gastos básicos de su hogar.

“Ayúdenme por favor, se lo ruego”, escribió en la descripción de la campaña.

“Estoy sola con 3 hijos, una de ellas con parálisis cerebral. Imploro cualquier ayuda, por favor. De corazón le ruego que me ayuden. Estoy en un momento de desesperación por mis hijos, que nuestro sostén es mi esposo y ahora él no está. Ayúdenme, por favor, se lo ruego desde el fondo de mi corazón. Dios los bendiga a todos por su ayuda”, añade el texto.

Fuente: Captura de GoFundMe

Casos como el de Yoendris Leyva revelan los vacíos del sistema migratorio estadounidense, especialmente para quienes quedaron atrapados entre políticas en transición y decisiones judiciales que no contemplan realidades humanas como el cuidado de niños con discapacidades graves.

La negativa del gobierno cubano a aceptar deportaciones complica aún más el destino de estas familias, dejándolas en una especie de limbo legal sin país ni protección.