No caigas: circula en Cuba estafa que promete 60 GB gratis por “Cachita”

El medio independiente El Toque alertó este martes en la red social X sobre una nueva estafa digital en Cuba que circula a través de mensajes de WhatsApp y que promete regalar 60 GB de datos “en memoria de Cachita”.

Se trata de un caso de phishing, una modalidad de fraude en línea que busca robar datos personales o instalar software malicioso en los dispositivos. El enlace que se comparte en los mensajes dirige a páginas externas donde se solicitan contraseñas, información bancaria u otros datos sensibles.

Cómo identificar y evitar la estafa

De acuerdo el citado espacio, diversos expertos advierten que no se debe hacer clic en los enlaces sospechosos, ni compartir información personal o bancaria, y recomiendan reportar el contenido de inmediato.

Asimismo, brindó varias recomendaciones clave:

Desconfiar de promociones virales o promesas “demasiado buenas para ser verdad”.

No abrir enlaces recibidos desde números desconocidos.

No compartir datos personales o financieros en formularios externos.

Verificar siempre con fuentes oficiales antes de confiar en supuestas ofertas.

La estafa aprovecha fechas significativas y símbolos culturales para ganar credibilidad, un patrón que ya se ha visto en fraudes similares en la isla.

Preguntas frecuentes sobre estafas digitales en Cuba