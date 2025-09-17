No caigas: circula en Cuba estafa que promete 60 GB gratis por “Cachita”

Vídeos relacionados:
El medio independiente El Toque alertó este martes en la red social X sobre una nueva estafa digital en Cuba que circula a través de mensajes de WhatsApp y que promete regalar 60 GB de datos “en memoria de Cachita”.
Se trata de un caso de phishing, una modalidad de fraude en línea que busca robar datos personales o instalar software malicioso en los dispositivos. El enlace que se comparte en los mensajes dirige a páginas externas donde se solicitan contraseñas, información bancaria u otros datos sensibles.
Cómo identificar y evitar la estafa
De acuerdo el citado espacio, diversos expertos advierten que no se debe hacer clic en los enlaces sospechosos, ni compartir información personal o bancaria, y recomiendan reportar el contenido de inmediato.
Asimismo, brindó varias recomendaciones clave:
Desconfiar de promociones virales o promesas “demasiado buenas para ser verdad”.
No abrir enlaces recibidos desde números desconocidos.
No compartir datos personales o financieros en formularios externos.
Verificar siempre con fuentes oficiales antes de confiar en supuestas ofertas.
La estafa aprovecha fechas significativas y símbolos culturales para ganar credibilidad, un patrón que ya se ha visto en fraudes similares en la isla.
Preguntas frecuentes sobre estafas digitales en Cuba
¿En qué consiste la estafa de los 60 GB gratis en Cuba?
La estafa que promete 60 GB gratis en Cuba es un caso de phishing que circula a través de mensajes de WhatsApp. Los estafadores buscan robar datos personales o instalar software malicioso en los dispositivos al hacer clic en enlaces sospechosos.
¿Cómo puedo evitar caer en estafas digitales en Cuba?
Para evitar caer en estafas digitales en Cuba, no debes hacer clic en enlaces sospechosos, ni compartir información personal o bancaria. Además, desconfía de promociones “demasiado buenas para ser verdad” y verifica con fuentes oficiales antes de confiar en ofertas.
¿Por qué las estafas digitales son comunes en Cuba?
Las estafas digitales son comunes en Cuba debido a la crisis económica y la falta de acceso a canales formales. La desinformación y la necesidad de recursos llevan a los ciudadanos a confiar en ofertas engañosas que circulan por redes sociales y aplicaciones de mensajería.
¿Qué medidas se pueden tomar para estar seguros en internet en Cuba?
Para garantizar la seguridad en internet en Cuba, es importante usar contraseñas fuertes y únicas, activar la autenticación de dos factores, y evitar compartir información sensible en plataformas no confiables. Además, mantener el software y las aplicaciones actualizadas ayuda a proteger los dispositivos contra vulnerabilidades.
