Entra la Guiteras y sale una unidad de Renté: los apagones no dan tregua en Cuba

Los apagones continúan marcando la jornada en Cuba, incluso tras la entrada en línea de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, una de las principales del país. Apenas horas después de su sincronización, el sistema eléctrico volvió a resentirse con la salida de otra unidad generadora en el oriente de la isla.
Según informó la Unión Eléctrica (UNE), a las 13:29 horas entró en línea la CTE Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, una incorporación clave para aliviar el déficit de generación.
Sin embargo, a las 17:16 horas, la propia entidad reportó la salida de la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo “Renté”, en Santiago de Cuba, debido a una baja presión en los bushings del transformador de salida.
La alternancia entre entradas y salidas de plantas mantiene la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, sin lograr un alivio real para la población, que continúa enfrentando apagones prolongados y rotativos en prácticamente todo el país.
Como parte del parte diario de la UNE, el pronóstico para el horario pico de este 29 de diciembre de 2025 refleja la magnitud del problema:
Disponibilidad: 1.488 MW
Demanda máxima: 3.250 MW
Déficit: 1.762 MW
Afectación estimada: 1.792 MW
Las cifras confirman que, pese a la reincorporación de la Guiteras, el sistema sigue muy lejos de cubrir la demanda nacional, lo que se traduce en largas horas sin servicio eléctrico para millones de cubanos.
Aunque la entrada en funcionamiento de grandes termoeléctricas suele presentarse como una señal de alivio, la salida casi inmediata de otras unidades evidencia los problemas estructurales del sector eléctrico, marcado por el deterioro tecnológico, la falta de mantenimiento y la escasez crónica de combustible y piezas.
Mientras tanto, los apagones continúan afectando la vida cotidiana, la conservación de alimentos y la prestación de servicios básicos, sin que se vislumbre una solución sostenible a corto plazo.
