Déficit de casi 1,900 MW mantiene a Cuba bajo apagones masivos este viernes

Cuba amaneció este viernes sumida en una crisis eléctrica de gran magnitud, con interrupciones prolongadas del servicio y un sistema de generación que apenas logra sostener la demanda nacional.

El parte de la Unión Eléctrica (UNE) confirmó que durante la jornada anterior, día de Navidad, el suministro estuvo afectado de manera continua durante las 24 horas, con un tope de 2,171 megawatts a las 6:20 pm.

La cifra fue superior a lo previsto (se había pronosticado una afectación de 1,965 MW) debido a que una de las principales unidades del complejo de Mariel no pudo incorporarse al sistema como estaba planificado.

Este viernes por la mañana, la capacidad real disponible apenas superaba los 1,260 MW frente a una demanda que rondaba los 2,250, lo que provocó un faltante inmediato de más de 900 MW.

Para el mediodía, la empresa estatal anticipó un AUmento del déficit hasta cerca de los 1,100 MW, confirmando que los apagones seguirían extendiéndose por amplias zonas del país.

El deterioro del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se manifiesta en múltiples frentes al mismo tiempo.

En Mariel, tres bloques generadores permanecen fuera de servicio por fallos técnicos, mientras que otra unidad de la central de Felton también se encuentra inactiva por problemas mecánicos.

Una de las unidades de la termoeléctrica Máximo Gómez (Mariel) salió de servicio a las 9:58 am, apenas 55 minutos después de haber sincronizado al sistema, por causas que aún se desconocen, una muestra de la fragilidad del sistema.

El breve lapso de operación provocó una ola de comentarios irónicos y de frustración en redes sociales, donde ciudadanos subrayaron que la unidad "no resistió ni una hora", y cuestionaron el tiempo que las autoridades dedican a "investigar" cada avería, solo para que los mismos fallos vuelvan a repetirse días después.

A todo ello se suma que dos plantas en las CTE de Santa Cruz del Norte y de Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos siguen con unidades detenidas por procesos de mantenimiento que se han prolongado más de lo anunciado, reduciendo aún más la capacidad térmica del país.

En total, más de 600 MW permanecen indisponibles por limitaciones técnicas en las termoeléctricas.

La situación se agrava por la precariedad del suministro de combustible.

Más de un centenar de centrales de generación distribuida no pueden operar plenamente por carencias de diésel y fueloil, mientras que instalaciones flotantes y plantas en zonas mineras del oriente cubano también están imposibilitadas de aportar energía por falta de insumos esenciales como lubricantes.

En conjunto, estas deficiencias representan más de 1,200 MW que el país deja de producir diariamente, no por fallas estructurales de las máquinas, sino por la incapacidad de garantizar los recursos básicos para su funcionamiento.

Para el horario de mayor consumo, la UNE prevé la reincorporación parcial de algunas unidades y plataformas, lo que elevaría la disponibilidad hasta cerca de 1,490 MW.

Sin embargo, la demanda máxima proyectada supera los 3,300 MW, por lo que el faltante en el pico de la noche rondaría los 1,860 MW, dejando a la población expuesta a cortes de 1890 MW de afectación simultánea.

Aunque el país cuenta ya con 34 parques solares fotovoltaicos, que en esta jornada aportaron casi 3,000 MW y una potencia máxima cercana a los 584 megawatts, este esfuerzo sigue siendo insuficiente para compensar el desplome de la generación térmica y la escasez crónica de combustible que ahoga al sistema.

Desde La Habana, la empresa eléctrica capitalina confirmó que, debido a la baja disponibilidad de energía, no será posible cumplir con los cronogramas anunciados.

El jueves se afectó el servicio eléctrico durante 15 horas y 12 minutos. La máxima afectación fue de 419 MW a las 6:20 pm. Fue restablecida a la 1:30 am de hoy.

Los bloques serán desconectados por emergencia y rotados según la presión del sistema, una fórmula que deja en la incertidumbre a miles de familias que no saben cuándo volverán a tener luz.

El panorama revela una red energética exhausta, marcada por la falta de inversiones oportunas, la ausencia de mantenimiento sistemático y una gestión incapaz de garantizar combustible, piezas y estabilidad operativa.

Mientras las autoridades reconocen los déficits en sus partes diarios, millones de cubanos continúan organizando su vida en torno a velas, linternas y plantas improvisadas, en un país donde la oscuridad se ha convertido en la norma.