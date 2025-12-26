Sale de servicio unidad 6 de la termoeléctrica Máximo Gómez del Mariel: "No estuvo ni una hora en línea"

Termoeléctrica Máximo Gómez del Mariel Foto © Facebook / Central Termoeléctrica Máximo Gómez, Mariel

El sistema eléctrico cubano volvió a estremecerse este viernes 26 de diciembre con la salida repentina de otra unidad clave de generación, confirmando que la emergencia energética no es un episodio aislado, sino un colapso estructural que mantiene al país sometido a extensos apagones diarios.

A las 9:58 am, la Unión Eléctrica (UNE) informó a través de su página en Facebook que la unidad 6 de la central termoeléctrica (CTE) Máximo Gómez, en Mariel, quedó fuera de línea.

La causa del fallo, según el reporte, se está "investigando".

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

La publicación llegó apenas minutos después de que la propia empresa hubiera comunicado, a las 9:03 am, que dicha unidad había logrado sincronizar al sistema, lo que refleja la fragilidad operativa de las plantas y la inestabilidad constante del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar.

"No aguantó una hora", afirmó un modelo.

"55 minutos, eso debe ser récord", precisó un informático.

"La Navidad fue excelente...y el fin de año promete!", ironizó un cubano emigrado.

Algunos internautas cuestionaron el tiempo que las autoridades dedican a "investigar" cada avería, solo para que los mismos fallos vuelvan a repetirse días después.

"Van a tener que crear un departamento técnico de investigación, tipo detectives, porque pierden mucho tiempo investigando, y luego se repite el 'delito'", señaló una usuaria.

El incidente de Mariel no ocurrió de forma aislada.

Durante la madrugada de este mismo viernes, la UNE anunció la entrada en funcionamiento de dos bloques de la CTE Diez de Octubre: el 6 a las 12:35 am y el 5 a las 5:14 am.

Apenas el día anterior, el jueves por la mañana, la empresa reportó la salida de la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, por un disparo eléctrico de 6 kV.

Horas antes se informó de la desconexión del bloque 8 de la CTE Máximo Gómez por un salidero en el economizador.

Esta secuencia de entradas y salidas constantes dibuja un escenario de extrema precariedad.

El SEN opera como un sistema que apenas se sostiene, donde cada unidad que logra incorporarse compensa temporalmente otra que se pierde casi de inmediato.

El resultado es una red incapaz de garantizar estabilidad, sometiendo a millones de personas a cortes prolongados que, en muchas zonas del país, duran hasta 20 horas diarias.

Más allá de las fallas técnicas puntuales, el patrón revela un deterioro acumulado durante años, marcado por la falta de inversiones sostenidas, el envejecimiento de la infraestructura y una planificación que no ha logrado anticipar ni mitigar el colapso progresivo del parque termoeléctrico.

La ciudadanía sufre esta situación no como un accidente coyuntural, sino como la consecuencia directa de una administración que ha permitido que las plantas lleguen a un punto crítico sin soluciones estructurales a la vista.

En este contexto, cada comunicado oficial anunciando que una unidad "entra" o "sale" del sistema se ha convertido en un recordatorio de la fragilidad energética del país, mientras hogares, hospitales, comercios y centros productivos intentan sobrevivir en medio de apagones que ya forman parte de la rutina cotidiana.