Prevén apagones masivos por déficit de más de 1,900 MW este domingo en Cuba

Vídeos relacionados:

Cuba enfrentará este domingo 28 de diciembre uno de los mayores desequilibrios recientes entre la demanda eléctrica y la capacidad real de suministro durante el momento de mayor consumo del día.

La Unión Eléctrica advirtió que, en el tramo de mayor exigencia del sistema, la diferencia entre lo que el país necesita y lo que podrá entregar superará ampliamente los 1,900 megawatts (MW), una cifra que confirma la gravedad de la crisis energética que golpea a millones de hogares.

El día anterior dejó un precedente inquietante.

Durante el sábado, las interrupciones se extendieron a lo largo de toda la jornada, y la mayor carencia registrada alcanzó los 1,956 MW a las 6:30 pm.

Según el parte oficial, desde las primeras horas de este domingo la demanda superaba con creces la capacidad real de generación: a las 6:00 am la disponibilidad era de 1,370 MW y la demanda de 1,920 MW, con 567 MW afectados por déficit.

Al llegar el mediodía la brecha crecerá de forma considerable, a los 1,030 MW.

Lo más leído hoy:

En el horario pico nocturno la necesidad total de energía se elevará hasta 3,370 MW, pero el sistema solo podrá aportar 1,468 MW, aun contando con incorporaciones parciales de generación.

Esto deja un hueco de 1,902 MW, que podría traducirse en apagones masivos por falta de 1,930 MW, uno de los valores más elevados de las últimas semanas.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

La fragilidad del sistema se explica por múltiples fallos técnicos y paradas operativas que mantienen grandes volúmenes de energía fuera de servicio.

Permanecen inactivas cinco unidades de generación en las termoeléctricas Mariel, Felton, Diez de Octubre y Renté, mientras otras dos se encuentran en labores de mantenimiento en Santa Cruz y Cienfuegos.

A ese escenario se suma la pérdida de 1,026 MW por por falta de combustible, que afectan a 88 centrales de generación distribuida (780 MW), la Central Fuel de Moa (108 MW), así como 138 MW indisponibles por falta de lubricante.

Además, las limitaciones en la generación térmica derivan en 589 MW fuera de servicio.

La capital tampoco escapa a este panorama.

En La Habana, la Empresa Eléctrica confirmó cortes durante casi seis horas el sábado, con una afectación máxima de 274 MW a las 6:30 pm. La conexión fue restablecida casi a las 10:00 pm.

Aunque en la madrugada posterior no se registraron cortes, la empresa admiten que cualquier aumento en la exigencia del SEN puede volver a sumir a la ciudad en la oscuridad.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

La crisis energética vuelve así a golpear en una de las etapas más sensibles del año, cuando los hogares intentan reunirse, cocinar y compartir en familia en condiciones mínimas de normalidad.

La falta de una estrategia efectiva y sostenida para garantizar el suministro estable deja a la población atrapada entre apagones prolongados, improvisación cotidiana y un desgaste social cada vez más profundo.

En pleno periodo navideño, la precariedad del sistema vuelve a imponer limitaciones que afectan no solo la vida cotidiana, sino también la posibilidad de vivir estas fechas con un mínimo de tranquilidad.

Lejos de ser un fenómeno puntual, el panorama refleja el deterioro acumulado de un modelo energético que durante años no ha recibido las inversiones, el mantenimiento ni las soluciones estructurales necesarias.

Mientras los discursos oficiales insisten en promesas de recuperación, la realidad para la población es la repetición de apagones, una presión constante sobre los hogares y un desgaste emocional que se agrava en épocas que tradicionalmente deberían estar asociadas a la celebración y el descanso.