Sin novedad en el frente: Cuba vivirá otro sábado a oscuras con un déficit eléctrico de 1,800 MW

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registró apagones ayer, con una afectación máxima de 1,816 MW, y prevé un déficit cercano a los 1,800 MW en el horario pico de este sábado.

Según la Nota Informativa de la Unión Eléctrica (UNE), en la jornada anterior el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, con su punto crítico a las 6:10 pm, cuando el déficit de capacidad de generación llegó a 1,816 MW.

Imagen: Unión Eléctrica de Cuba

La situación se produce en medio de múltiples averías, mantenimientos prolongados y severas limitaciones por falta de combustible y lubricantes.

A las 06:00 de la mañana de este 27 de diciembre, la disponibilidad del SEN era de apenas 1,510 MW frente a una demanda de 1,900 MW, lo que provocó una afectación inmediata de 402 MW.

Para el horario del mediodía se estimó un incremento del déficit hasta los 950 MW.

Imagen: Empresa Eléctrica de La Habana

Entre las principales incidencias figuran averías en las unidades 5 y 8 de la central termoeléctrica (CTE) de Mariel y en la unidad 2 de la CTE Felton (Holguín), además de mantenimientos en la unidad 2 de la CTE de Santa Cruz del Norte y en la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

A ello se suman 659 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

La falta de combustible continúa siendo uno de los factores más determinantes. Un total de 1,047 MW permanecen indisponibles por esta causa, lo cual incluye 790 MW en 89 centrales de generación distribuida, 108 MW en la Central Fuel de Moa y otros 149 MW por carencia de lubricantes.

La UNE informó que, pese a estas dificultades, los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 2,901 MWh en la jornada, con una potencia máxima de 561 MW en el horario del mediodía.

Sin embargo, ese aporte resultó insuficiente para revertir el déficit estructural del sistema.

Para el horario pico nocturno se pronostica una demanda máxima de 3,280 MW frente a una disponibilidad estimada de 1,510 MW, lo que generaría un déficit de 1,770 MW y una afectación prevista de alrededor de 1,800 MW, de mantenerse las condiciones actuales.

En el caso de La Habana, la Empresa Eléctrica provincial informó a través de su perfil en Facebook que el viernes el servicio estuvo afectado desde las 2:42 pm, con una máxima de 154 MW a las 6:10 pm, y que la situación fue restablecida a las 8:56 pm.

El SEN cubano enfrenta un colapso estructural, con apagones prolongados y un déficit significativo en la generación de energía.

Más allá de las fallas técnicas puntuales, la situación general revela un deterioro acumulado durante años, marcado por la falta de inversiones sostenidas, el envejecimiento de la infraestructura y una planificación que no ha logrado anticipar ni mitigar el colapso progresivo de las unidades termoeléctricas.

Estas interrupciones afectan hogares, hospitales, comercios y centros productivos, provocando un impacto significativo en la calidad de vida de los ciudadanos.

Además, la incertidumbre sobre el suministro eléctrico dificulta la planificación de actividades diarias y genera frustración entre la población.