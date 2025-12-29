El gobierno de EE.UU. da a conocer un nuevo filtro para los solicitantes de asilo

Vídeos relacionados:

Una nueva regla federal que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2025 cambiará significativamente los criterios que determinan quién puede solicitar asilo o la suspensión de remoción en Estados Unidos.

Bajo la justificación de proteger la seguridad nacional y la salud pública, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) confirmaron que ciertos extranjeros podrán ser excluidos de protección si son considerados un riesgo sanitario durante situaciones de emergencia.

Aunque la norma fue publicada originalmente en diciembre de 2020, su entrada en vigor fue aplazada en varias ocasiones.

Ahora, tras años de ajustes técnicos y conflictos con otras regulaciones, se confirma que su parte sustantiva se implementará como fue concebida, mientras que otros elementos han sido retirados por considerarse obsoletos o incompatibles.

Nuevos criterios de exclusión

La norma introduce una interpretación ampliada de los llamados “barras obligatorias” al asilo y a la protección contra la deportación.

Concretamente, establece que un extranjero puede ser considerado "un peligro para la seguridad de Estados Unidos" si, en el contexto de una emergencia de salud pública, cumple ciertos criterios médicos o epidemiológicos.

“Un extranjero será inelegible para la suspensión de remoción […] si exhibe síntomas de una enfermedad declarada emergencia sanitaria o si ha estado en contacto con esa enfermedad dentro del periodo máximo de incubación y contagio”, señala el documento oficial, firmado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem..

Además, el DHS, el DOJ y el Departamento de Salud podrán designar países o regiones enteras como amenazas sanitarias, lo que puede conducir a vetos automáticos para solicitantes provenientes de esas zonas.

“Si el DHS y el DOJ, en consulta con Salud Pública, determinan que la presencia física de extranjeros procedentes de ciertas regiones con epidemias activas supone un peligro para la salud en EE.UU., esos extranjeros podrán ser considerados una amenaza a la seguridad nacional”, estipula el reglamento.

Lo que se elimina

En paralelo a la entrada en vigor de la regla, las agencias han eliminado partes del texto original de 2020 que modificaban los procedimientos de entrevistas de miedo creíble.

Estos cambios, que incluían reglas más estrictas sobre cómo y cuándo aplicar los vetos, generaban contradicciones con otras normas aprobadas entre 2021 y 2024.

El DHS reconoció que dejar esos elementos activos habría causado “confusión regulatoria” y potenciales errores legales.

Por tanto, se retiraron las instrucciones que afectaban al procedimiento de evaluación preliminar de asilo, las remociones a terceros países y otros aspectos técnicos del proceso migratorio.

“La implementación de la regla sin ajustes pondría en riesgo la capacidad de las agencias de usar el sistema de remoción expedita”, advierte el documento.

Impacto inmediato y excepciones

La nueva norma no tiene efecto retroactivo. Tampoco crea nuevos estándares de prueba ni elimina por completo el derecho a solicitar protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), que seguirá disponible si el solicitante demuestra que “es más probable que no” sea sometido a tortura en su país de origen.

Asimismo, no se aplicará a quienes regresen a Estados Unidos desde Canadá bajo el acuerdo bilateral vigente, según una disposición específica incluida en el reglamento.

Una política de la administración actual

Aunque redactada originalmente bajo la administración Trump, la implementación de esta norma representa un paso más en la política migratoria actual, centrada en la disuasión de entradas no autorizadas y el refuerzo de los controles fronterizos.

El pasado 2 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de EE.UU. suspendió todas las solicitudes de asilo mientras realiza una revisión integral del sistema, y esta norma complementa ese giro de enfoque.

“Esta regla final es un paso adicional en nuestros esfuerzos por apoyar las prioridades de la administración Trump, al asegurar que extranjeros que pudiesen representar un peligro para la seguridad de Estados Unidos no reciban asilo ni la suspensión de remoción”, indicó el DHS en un comunicado.

¿Qué podría venir después?

Aunque el DHS afirma que actualmente no hay ninguna emergencia sanitaria activa que active estas restricciones, la norma está diseñada para aplicarse en futuras crisis sanitarias como pandemias o brotes epidémicos.

Esto significa que, si se activa una declaración oficial de emergencia de salud pública, el solo hecho de presentar síntomas de una enfermedad transmisible podría bastar para negar el asilo.

La medida ha sido criticada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que alertan sobre el riesgo de arbitrariedad y discriminación, y por especialistas en salud pública que dudan de la base científica para algunas de sus disposiciones.

No obstante, el gobierno insiste en que esta norma fortalece la soberanía sanitaria y migratoria del país sin eliminar otras vías legales de protección.