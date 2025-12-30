Emergencia en el aeropuerto de Miami: Evacúan avión de Delta Airlines con 178 pasajeros

Un Boeing 737 de Delta Airlines fue evacuado el lunes en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) luego de que los pasajeros y la tripulación detectaran olor a humo dentro de la cabina antes del despegue.
De acuerdo con Local 10, el vuelo 1708 de Delta, con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, transportaba a 178 pasajeros y seis tripulantes cuando la situación obligó a interrumpir las operaciones de salida, según confirmaron las autoridades del condado.
“Los pasajeros fueron evacuados de manera segura del avión a través del puente de abordaje y regresaron a la terminal”, informó Greg Chin, portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, quien precisó que no se reportaron heridos.
Equipos de emergencia de Miami-Dade Fire Rescue acudieron al lugar y realizaron una inspección preventiva del aparato, mientras Delta inició una revisión técnica para determinar el origen del olor a humo. La aerolínea ofreció disculpas a los viajeros y gestionó su reubicación en otro vuelo hacia Nueva York.
Preguntas frecuentes sobre la evacuación de un avión de Delta Airlines en Miami
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué se evacuó el vuelo 1708 de Delta Airlines en Miami?
El vuelo 1708 de Delta Airlines fue evacuado debido a la detección de olor a humo en la cabina, lo que llevó a interrumpir las operaciones de salida y evacuar a los pasajeros de manera segura antes del despegue.
¿Hubo heridos en la evacuación del avión de Delta en Miami?
No se reportaron heridos durante la evacuación del avión de Delta en Miami. Los pasajeros fueron evacuados de manera segura a través del puente de abordaje y regresaron a la terminal.
¿Qué medidas tomó Delta Airlines tras el incidente con el vuelo 1708?
Delta Airlines inició una revisión técnica para determinar el origen del olor a humo y ofreció disculpas a los viajeros, gestionando su reubicación en otro vuelo hacia Nueva York.
¿Este incidente es parte de un patrón de problemas en Delta Airlines?
Delta Airlines ha enfrentado varios incidentes en 2025, incluyendo problemas técnicos y evacuaciones de emergencia, lo que evidencia la necesidad de revisar protocolos y condiciones operativas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.