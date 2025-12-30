Emergencia en el aeropuerto de Miami: Evacúan avión de Delta Airlines con 178 pasajeros

Un Boeing 737 de Delta Airlines fue evacuado el lunes en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) luego de que los pasajeros y la tripulación detectaran olor a humo dentro de la cabina antes del despegue.

De acuerdo con Local 10, el vuelo 1708 de Delta, con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, transportaba a 178 pasajeros y seis tripulantes cuando la situación obligó a interrumpir las operaciones de salida, según confirmaron las autoridades del condado.

“Los pasajeros fueron evacuados de manera segura del avión a través del puente de abordaje y regresaron a la terminal”, informó Greg Chin, portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, quien precisó que no se reportaron heridos.

Equipos de emergencia de Miami-Dade Fire Rescue acudieron al lugar y realizaron una inspección preventiva del aparato, mientras Delta inició una revisión técnica para determinar el origen del olor a humo. La aerolínea ofreció disculpas a los viajeros y gestionó su reubicación en otro vuelo hacia Nueva York.