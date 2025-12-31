Familias destrozadas por el Servicio Militar en Cuba

Vídeos relacionados:

El cubano Alfredo González, padre de un joven fallecido durante el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Cuba, volvió a denunciar los abusos, negligencias y muertes ocurridas dentro de las unidades del Ejército, publicando una galería con 24 fotos de víctimas mortales y de otros jóvenes que quedaron con secuelas de por vida.

“Estos no son números, son seres humanos”, escribió González en una publicación en redes sociales que rápidamente se viralizó.

Según el denunciante, desde 2019 hasta la fecha se han documentado al menos 78 muertes de jóvenes cubanos durante el cumplimiento del SMO, muchas de ellas en circunstancias opacas, por accidentes o por la falta de atención médica.

El activista, que desde hace años exige justicia por la muerte de su hijo, aseguró que continuará exponiendo públicamente los casos de otras familias afectadas.

“El servicio militar no forma ni educa, destruye la adolescencia y las familias del pueblo”, escribió en su denuncia, acompañada del mensaje: “Gloria eterna para ellos”.

En su publicación, González cuestionó cómo un gobierno que se autoproclama “revolucionario” puede considerar normales tantas muertes de jóvenes en un ejército sin guerra.

Publicación en Facebook

“Son crímenes de lesa humanidad”, afirmó, refiriéndose a los jóvenes fallecidos en accidentes, negligencias médicas o por suicidio tras maltratos y condiciones inhumanas dentro de las unidades.

Varios usuarios respondieron con testimonios similares. Una madre comentó: “A mi hijo no lo mando al servicio ni por encima de mi cadáver. Tantos jóvenes llenos de vida muriendo injustamente es una tragedia nacional”.

Otros calificaron al servicio como “una prisión disfrazada de escuela patriótica”.

Una internauta relató el caso de su hermano, quien perdió la movilidad de un dedo tras cortarse mientras trabajaba con machete en la EJT y no ser atendido a tiempo porque “el capitán dijo que no había petróleo para llevarlo al médico”.

Otro comentario, de una abuela, denunció que un recluta se quitó la vida después de sufrir dolores y no recibir atención médica: “Es demasiado el abuso. Hasta cuándo tanta dictadura y represión”.

El Servicio Militar Obligatorio en Cuba exige el reclutamiento de adolescentes a partir de los 17 años, con sanciones para quienes intentan evadirlo.

En muchos casos, los jóvenes son destinados a unidades alejadas de sus hogares, con malas condiciones de alimentación, falta de higiene, escasez de atención médica y castigos arbitrarios.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente que el SMO cubano viola las normas internacionales sobre la protección de menores en tiempos de paz.

Pese a ello, el régimen continúa defendiendo el sistema como “una etapa formativa”, mientras las familias acumulan historias de tragedia y pérdida.