Bruno Rodríguez asegura que incautaciones petroleras de EE.UU. tienen “impacto directo en el sistema energético nacional”

“Las medidas del gobierno de EEUU para obstaculizar el libre comercio de los recursos petroleros venezolanos y perseguir a los barcos que transportan combustible a Cuba no son nuevas ni están relacionadas directamente con el despliegue militar actual en el Caribe y el bloqueo naval contra Venezuela”, comentó el diplomático.

“Son parte del objetivo marcado de destruir a la Revolución Cubana, derrocar al legítimo Gobierno Bolivariano y Chavista y usurpar por la fuerza los recursos naturales críticos y estratégicos de la región”, agregó.

Para el funcionario las incautaciones tienen “un impacto directo en el sistema energético nacional y, por consiguiente, en la vida diaria de nuestro pueblo”.

La caída de los envíos de crudo desde Venezuela hacia Cuba, en medio de una mayor presión de Estados Unidos sobre la llamada “flota fantasma” venezolana, abre una pregunta clave para La Habana: ¿quién puede cubrir el déficit de combustible que deja Caracas?

Expertos consultados por EFE advierten que, si las entregas venezolanas disminuyen aún más, el impacto para la isla sería “desastroso”, en un contexto de apagones prolongados, crisis económica y falta de divisas para comprar petróleo en el mercado.

Según el reporte, la dependencia energética se consolidó desde el Convenio Integral de Cooperación Cuba–Venezuela (2000), cuando Caracas pasó a pagar servicios profesionales cubanos —principalmente médicos y profesores, además de expertos en seguridad y defensa— con petróleo.

Aunque no hay datos oficiales públicos sobre los volúmenes, especialistas citados, entre ellos Arturo López-Levy, coinciden en que los envíos han descendido en la última década por la caída de la producción venezolana y las sanciones estadounidenses.

Este año, Venezuela —que llegó a aportar 100,000 barriles diarios— habría enviado un promedio de 27,000 barriles diarios, según el servicio especializado de Reuters citado por EFE.

El problema es mayor porque, siempre según estimaciones independientes citadas, Cuba necesitó este año entre 110,000 y 120,000 barriles diarios.

De ellos, alrededor de 40,000 provienen de producción nacional y el resto debe importarse.

Esa brecha se traduce en la realidad diaria: apagones de hasta 20 horas, industrias paralizadas y largas colas para combustible.