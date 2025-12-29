Vídeos relacionados:
El canciller del régimen Bruno Rodríguez Parrilla aseguró este lunes en X Bruno Rodríguez asegura que incautaciones petroleras de EE.UU. tienen “impacto directo en el sistema energético nacional”.
“Las medidas del gobierno de EEUU para obstaculizar el libre comercio de los recursos petroleros venezolanos y perseguir a los barcos que transportan combustible a Cuba no son nuevas ni están relacionadas directamente con el despliegue militar actual en el Caribe y el bloqueo naval contra Venezuela”, comentó el diplomático.
“Son parte del objetivo marcado de destruir a la Revolución Cubana, derrocar al legítimo Gobierno Bolivariano y Chavista y usurpar por la fuerza los recursos naturales críticos y estratégicos de la región”, agregó.
Para el funcionario las incautaciones tienen “un impacto directo en el sistema energético nacional y, por consiguiente, en la vida diaria de nuestro pueblo”.
La caída de los envíos de crudo desde Venezuela hacia Cuba, en medio de una mayor presión de Estados Unidos sobre la llamada “flota fantasma” venezolana, abre una pregunta clave para La Habana: ¿quién puede cubrir el déficit de combustible que deja Caracas?
Expertos consultados por EFE advierten que, si las entregas venezolanas disminuyen aún más, el impacto para la isla sería “desastroso”, en un contexto de apagones prolongados, crisis económica y falta de divisas para comprar petróleo en el mercado.
Según el reporte, la dependencia energética se consolidó desde el Convenio Integral de Cooperación Cuba–Venezuela (2000), cuando Caracas pasó a pagar servicios profesionales cubanos —principalmente médicos y profesores, además de expertos en seguridad y defensa— con petróleo.
Aunque no hay datos oficiales públicos sobre los volúmenes, especialistas citados, entre ellos Arturo López-Levy, coinciden en que los envíos han descendido en la última década por la caída de la producción venezolana y las sanciones estadounidenses.
Este año, Venezuela —que llegó a aportar 100,000 barriles diarios— habría enviado un promedio de 27,000 barriles diarios, según el servicio especializado de Reuters citado por EFE.
El problema es mayor porque, siempre según estimaciones independientes citadas, Cuba necesitó este año entre 110,000 y 120,000 barriles diarios.
De ellos, alrededor de 40,000 provienen de producción nacional y el resto debe importarse.
Esa brecha se traduce en la realidad diaria: apagones de hasta 20 horas, industrias paralizadas y largas colas para combustible.
Impacto de las Incautaciones Petroleras de EE.UU. en Cuba
¿Cómo afectan las incautaciones petroleras de EE.UU. a Cuba?
Las incautaciones petroleras de EE.UU. tienen un impacto directo en el sistema energético de Cuba. Según el canciller cubano Bruno Rodríguez, estas acciones dificultan el libre comercio de recursos petroleros y afectan la vida diaria del pueblo cubano al agravar la crisis energética existente. La disminución de envíos de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de la isla, exacerba la situación de apagones prolongados y escasez de combustible.
¿Cuál es la importancia del petróleo venezolano para Cuba?
El petróleo venezolano es crucial para el abastecimiento energético de Cuba. Desde el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela de 2000, Venezuela ha sido un proveedor clave de petróleo para la isla. A pesar de una disminución en los envíos en la última década debido a sanciones y caída de producción, Venezuela sigue siendo la principal fuente de crudo para Cuba, cubriendo una parte significativa de sus necesidades energéticas.
¿Qué alternativas tiene Cuba ante la reducción de petróleo venezolano?
Cuba podría considerar a Rusia y México como alternativas para suplir la falta de petróleo venezolano, aunque ambas opciones tienen limitaciones. Según expertos, Rusia podría ser un proveedor viable, pero enfrenta sus propios retos logísticos y económicos debido a la guerra en Ucrania. México, por otro lado, ha reducido drásticamente sus envíos. China podría jugar un papel importante como financista, pero no como proveedor directo.
¿Qué repercusiones podría tener un cambio de poder en Venezuela para Cuba?
Un cambio de poder en Venezuela podría acelerar la crisis económica en Cuba. La pérdida del apoyo venezolano significaría un golpe severo para la economía cubana, que depende en gran medida del petróleo subsidiado por Caracas. Sin este apoyo, La Habana tendría que recurrir a fuentes más costosas, lo que agravaría la inflación, el desabastecimiento y el malestar social en la isla.
