Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón

Un presunto ladrón fue capturado por vecinos del municipio habanero de San Miguel del Padrón.

Según informó el medio independiente Cubanet, que difundió una imagen del suceso, “muchos exigían a la policía que no fuera liberado, alegando que en casos similares los detenidos regresan rápidamente a las calles”.

El ladrón fue detenido tras varios robos en la zona entre ellos en tendederas, un motor de agua y otros artículos, precisa la información.

Las imágenes muestran lo que ya se repite en muchos casos similares: algunos intentando tomar represalias por sus propias manos, los gritos de “no le des más” y luego la tensión con la policía ante el habitual escenario de impunidad.

Cubanet dijo que omitió las imágenes más violentas del intento de linchamiento, las que considera una muestra de la degeneración de la sociedad cubana.

Hace unos meses, otro presunto ladrón estuvo a punto de ser linchado por vecinos de Centro Habana tras ser sorprendido dentro de una vivienda en horas de la madrugada.