Si pensabas que ya lo habías visto todo en TikTok, espera a conocer a Elsa García (@elsagarcia648), la cubana que ha conquistado las redes con su creatividad y sentido del humor. En un video que ya acumula más de 300 mil reproducciones, la mujer aparece probándose su atuendo de fin de año, un vestido hecho nada menos que con sacos de arroz Royal.

“Probándome la ropa para el 31, no sé si con sandalia o con tacones. Con mis años, disfruto”, escribió Elsa en el clip, mientras modela su creación frente a un árbol de Navidad. En segundos, el video se llenó de risas, aplausos y comentarios que la declararon “la reina del arroz basmati”.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Royal, esta señora se merece una gratificación económica por hacer de sus javas de arroz algo tan original”, comentó una usuaria. Otros bromearon con que “ese vestido cuesta mínimo 48 dólares, porque son dos sacos”, o que “Marilyn Monroe lo hizo con papas, y Elsa con arroz”.

Pero lo mejor vino del ingenio popular. “No voy a botar ni una bolsa más, el año que viene me hago el mío”, dijo una seguidora. “Con tacones luces una verdadera Royal, nos diste outfit, creatividad y alta costura”, escribió otra. “El arroz cuesta caro, pero ahora entiendo: es reutilizable”, añadió alguien entre risas. Incluso hubo quien aseguró que “la marca debería darle arroz gratis de por vida por tremenda promoción”.

Entre risas, nostalgia y orgullo cubano, no faltaron quienes recordaron tiempos pasados: “Mi abuela me contaba que le hicieron un vestido de saco con el letrero de 100 libras netas, y todo el mundo la miraba pensando que era por bonita”, escribió un usuario emocionado.

El consenso en los comentarios fue unánime: el modelito se ve mejor con tacones. Pero más allá de la broma, todos coincidieron en lo mismo: Elsa se robó el show con su originalidad, alegría y actitud para cerrar el año con estilo propio. Y si Royal no la llama para una campaña publicitaria, el internet entero está dispuesto a recordárselo.