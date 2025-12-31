Autoridades migratorias detienen a cubanos con historial delictivo en Florida y Nuevo México

Los inmigrantes indocumentados cubanos detenidos tienen antecedentes penales por homicidio y delitos sexuales, informaron las autoridades.

Martes, 30 Diciembre, 2025 - 19:41

Cubanos detenidos en Florida y Nuevo México © ICE/USBP
Cubanos detenidos en Florida y Nuevo México Foto © ICE/USBP

Dos ciudadanos cubanos que han cometido delitos graves en Estados Unidos fueron detenidos en las últimas horas por agentes migratorios en los estados de Florida y Nuevo México, según informaron autoridades.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) arrestó el domingo a Julio Miguel González, un inmigrante indocumentado originario de Cuba, que tiene antecedentes penales por homicidio intencional en Miami, Florida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó a González entre los peores delincuentes extranjeros ilegales en todo el país, según un comunicado publicado el lunes, en el que ratificó que él y otros migrantes con condenas o acusaciones por delitos graves serán expulsados de EE.UU.

Mientras, agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP) en Sunland Park, Nuevo México, detuvieron a otro cubano, registrado como delincuente sexual, en un operativo que terminó con el arresto de 10 migrantes indocumentados.

La USBP en el Sector El Paso informó este martes, en una publicación en la red social X,  que los agentes capturaron a los inmigrantes tras ser alertados por el Departamento de Defensa, y aseguró que todos serán procesados para su deportación.

Las autoridades no revelaron la identidad del cubano detenido en este grupo ni dieron detalles de los delitos que cometió.

Estos casos se suman a recientes arrestos de inmigrantes indocumentados cubanos, presentados públicamente por las autoridades de EE.UU. como ejemplos del endurecimiento de las acciones migratorias contra extranjeros con historial delictivo.

Más de 1,150 ciudadanos cubanos figuran entre los detenidos por ICE en su campaña federal “Worst of the Worst” (“Lo peor de lo peor”), que el DHS presenta como parte de su ofensiva para capturar y expulsar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, a los que considera un amenaza para la seguridad de los estadounidenses.

La administración de Donald Trump ha elevado aún más la parada en su agresiva cruzada contra la inmigración, que no sólo está enfocada en el arresto y deportación de delincuentes extranjeros, sino también apunta a personas en diversas fases de sus procesos migratorios que no han cometido delitos.

¿Por qué fueron detenidos los ciudadanos cubanos en EE.UU.?

Los ciudadanos cubanos fueron detenidos por tener antecedentes penales graves, como homicidio intencional y delitos sexuales. Estas detenciones forman parte de la campaña "Worst of the Worst" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que busca capturar y deportar a inmigrantes con historial delictivo considerado peligroso para la seguridad pública en EE.UU.

¿Qué sucede con los cubanos detenidos por ICE con antecedentes criminales?

Los cubanos detenidos por ICE con antecedentes criminales son procesados para su deportación. Sin embargo, la ejecución de estas deportaciones puede ser complicada debido a la negativa del gobierno cubano a recibir a nacionales que hayan cometido delitos en EE.UU. antes de los acuerdos migratorios de 2017. En algunos casos, los detenidos pueden ser enviados a terceros países.

¿Qué impacto tiene la campaña "Lo peor de lo peor" en la comunidad cubana en EE.UU.?

La campaña "Lo peor de lo peor" ha generado preocupación y temor en la comunidad cubana en EE.UU., especialmente entre aquellos con procesos migratorios pendientes o con faltas menores. Aunque la campaña se centra en inmigrantes con antecedentes penales graves, la retórica y los operativos pueden afectar la percepción pública y aumentar el estigma hacia los inmigrantes cubanos.

¿Cómo ha afectado la política migratoria de Trump a los inmigrantes cubanos?

La política migratoria de Trump ha intensificado las detenciones y deportaciones de inmigrantes cubanos, especialmente aquellos con antecedentes penales. La administración ha adoptado un enfoque más agresivo, priorizando la expulsión de aquellos considerados una amenaza para la seguridad pública, y ha enfrentado críticas por detenciones arbitrarias y por el tono duro de su retórica migratoria.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

