Autoridades migratorias detienen a cubanos con historial delictivo en Florida y Nuevo México

Dos ciudadanos cubanos que han cometido delitos graves en Estados Unidos fueron detenidos en las últimas horas por agentes migratorios en los estados de Florida y Nuevo México, según informaron autoridades.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) arrestó el domingo a Julio Miguel González, un inmigrante indocumentado originario de Cuba, que tiene antecedentes penales por homicidio intencional en Miami, Florida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó a González entre los peores delincuentes extranjeros ilegales en todo el país, según un comunicado publicado el lunes, en el que ratificó que él y otros migrantes con condenas o acusaciones por delitos graves serán expulsados de EE.UU.
Mientras, agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP) en Sunland Park, Nuevo México, detuvieron a otro cubano, registrado como delincuente sexual, en un operativo que terminó con el arresto de 10 migrantes indocumentados.
La USBP en el Sector El Paso informó este martes, en una publicación en la red social X, que los agentes capturaron a los inmigrantes tras ser alertados por el Departamento de Defensa, y aseguró que todos serán procesados para su deportación.
Las autoridades no revelaron la identidad del cubano detenido en este grupo ni dieron detalles de los delitos que cometió.
Estos casos se suman a recientes arrestos de inmigrantes indocumentados cubanos, presentados públicamente por las autoridades de EE.UU. como ejemplos del endurecimiento de las acciones migratorias contra extranjeros con historial delictivo.
Más de 1,150 ciudadanos cubanos figuran entre los detenidos por ICE en su campaña federal “Worst of the Worst” (“Lo peor de lo peor”), que el DHS presenta como parte de su ofensiva para capturar y expulsar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, a los que considera un amenaza para la seguridad de los estadounidenses.
La administración de Donald Trump ha elevado aún más la parada en su agresiva cruzada contra la inmigración, que no sólo está enfocada en el arresto y deportación de delincuentes extranjeros, sino también apunta a personas en diversas fases de sus procesos migratorios que no han cometido delitos.
