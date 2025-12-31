Un cubano identificado como @elcalvo0161 ha desatado una ola de reacciones en TikTok tras viralizarse un video donde, durante una conversación familiar, defiende con pasión su decisión de seguir enviando ayuda a sus amigos en Cuba.

“Ustedes no saben valorar lo que es la verdadera amistad”, se le escucha decir. “Cuando yo tenía 16 años y tuve mi primer problema, cuando llegué a cárceles y prisiones, esa gente me recibió con los brazos abiertos. Nosotros dividíamos un pan entre 20 personas… eso no lo hace nadie aquí en la calle”, recordó con efusividad.

El hombre insiste en que no se arrepiente de ayudar a quienes lo acompañaron en sus peores momentos: “Tengo que mandarles, porque en los momentos difíciles estuvieron conmigo. No me pesa trabajar un día en Uber y sacrificarme yo, para que ellos puedan comerse un pedacito de carne el 31 de diciembre”.

Sus palabras encendieron el debate. Una mujer, aparentemente parte de la conversación, le respondió: “¿Y por qué no salen a la calle en Cuba?”. Pero las redes no tardaron en reaccionar: “¿Y tú saliste cuando estabas allá?”, replicó un usuario. Otro añadió: “Ella seguro solo salió a la marcha del 1ro de mayo”. Y entre los miles de comentarios, hubo de todo: “Eso es gratitud y valores, lo que ya casi no se ve”; “Hermano, los amigos no se olvidan, punto”; o “Ese hombre habla con el corazón, no con la política”.

La mayoría, sin embargo, se puso del lado del “Calvo”: “Solo quien ha pasado hambre entiende lo que es la lealtad”, escribió un seguidor. Otro lo resumió con un comentario que se volvió viral: “La ayuda va y viene, pero los amigos que te partieron el pan cuando no tenías nada, se quedan para siempre”.

Con miles de reproducciones y un torrente de apoyo, el video del “Calvo” se convirtió en algo más que una simple discusión: para muchos cubanos dentro y fuera de la isla, fue un recordatorio de que la gratitud —esa vieja escuela de los que vivieron la dura— todavía existe.