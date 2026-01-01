Trump acusa a Putin de obstaculizar la paz con una mentira sobre un supuesto ataque a su residencia

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el mandatario ruso Vladimir Putin está interponiéndose al avance de la paz al difundir lo que calificó como una mentira sobre un supuesto ataque ucraniano contra su residencia, una versión que —según Trump y autoridades de Kiev— carece de pruebas y busca justificar la continuidad de la guerra.

De acuerdo con New York Post, la acusación surge tras declaraciones del Kremlin sobre un presunto ataque con drones, versión que fue negada categóricamente por el presidente ucraniano Volodímir Zelensky.

Incluso el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, admitió que Rusia no podía presentar evidencia del incidente, pidiendo a la prensa que aceptara la versión oficial “por confianza”, algo que fue rechazado por múltiples analistas y medios occidentales.

Trump considera que este tipo de narrativas forman parte de una estrategia recurrente de Moscú para sabotear cualquier intento diplomático serio. “Putin fue ofrecido un camino hacia la paz y volvió a rechazarlo”, señalan fuentes cercanas al entorno del exmandatario, dijo el citado medio, recordando intentos previos de desescalada que fracasaron por la falta de voluntad del Kremlin.

Las críticas se producen además en un contexto de continuos ataques rusos contra civiles ucranianos. Solo durante la Navidad, Rusia lanzó más de 130 drones contra Kyiv y otras ciudades, causando la muerte de al menos siete civiles y dañando infraestructuras críticas, incluidos edificios residenciales y plantas eléctricas.

Trump y sectores de opinión en Estados Unidos sostienen que resulta “hipócrita” que el Kremlin reclame indignación por un ataque no verificado, cuando Rusia ha bombardeado sistemáticamente zonas civiles, ha sido acusada de secuestrar niños ucranianos, y de torturar y ejecutar prisioneros de guerra, además de intentar asesinar al propio Zelensky en varias ocasiones.

Más allá de Ucrania, Trump señala que Rusia se ha convertido en un actor global contrario a los intereses de Washington, respaldando a regímenes sancionados como Irán, Venezuela y Corea del Norte, y obstaculizando operaciones estadounidenses en distintos frentes.

Para Trump, el mensaje es claro: Putin no es un socio confiable para la paz, y su guerra —presentada como una “operación militar especial”— sigue basada en mentiras diseñadas para perpetuar el conflicto y bloquear cualquier avance diplomático real.