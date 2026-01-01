¿Qué precio tienen el euro, dólar y MLC en el mercado informal de Cuba este 1 de enero de 2026?

El dólar estadounidense se cotiza este 1 de enero de 2026, en el mercado informal cubano, a 435 pesos cubanos (CUP), según el medio independiente elTOQUE.
La divisa norteamericana, considerada el principal refugio de valor para los cubanos, mantiene una fuerte demanda ante la falta de estabilidad económica y la escasez de efectivo en los bancos.
El euro alcanza hoy los 480 CUP, consolidándose como la moneda más cara del mercado paralelo. Su circulación es menor que la del dólar, pero muchos cubanos lo prefieren para viajes y transacciones internacionales, especialmente quienes reciben remesas desde Europa.
Por su parte, el MLC (moneda libremente convertible) se mantiene en los 400 CUP. A pesar de su caída en los últimos días, sigue siendo una opción intermedia para quienes compran en tiendas estatales o plataformas digitales.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba. Jueves, 1 Enero, 2026 - 06:00
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 435 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP
Equivalencia de billetes de Dólar y Euro a Peso Cubano
Dólar a pesos cubanos:
- $1 USD → 435 CUP
- $2 USD → 870 CUP
- $5 USD → 2,175 CUP
- $10 USD → 4,350 CUP
- $20 USD → 8,700 CUP
- $50 USD → 21,750 CUP
- $100 USD → 43,500 CUP
Euro a pesos cubanos:
- €5 EUR → 2,400 CUP
- €10 EUR → 4,800 CUP
- €20 EUR → 9,600 CUP
- €50 EUR → 24,000 CUP
- €100 EUR → 48,000 CUP
- €200 EUR → 96,000 CUP
- €500 EUR → 240,000 CUP
Preguntas frecuentes sobre el mercado informal de divisas en Cuba

¿Cuál es el precio del dólar en el mercado informal de Cuba al 1 de enero de 2026?
El dólar estadounidense se cotiza a 435 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal cubano este 1 de enero de 2026, según el medio independiente elTOQUE. La alta demanda de esta divisa se debe a la falta de estabilidad económica y la escasez de efectivo en los bancos.
¿A cuánto se cotiza el euro en el mercado paralelo cubano en enero de 2026?
El euro alcanza un valor de 480 pesos cubanos (CUP) en el mercado paralelo de Cuba este 1 de enero de 2026. Aunque su circulación es menor que la del dólar, es preferido por muchos para viajes y transacciones internacionales.
¿Cuál es el valor de la Moneda Libremente Convertible (MLC) en el mercado informal de Cuba?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) se cotiza a 400 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal cubano al 1 de enero de 2026. Aunque ha experimentado una caída reciente, sigue siendo una opción para quienes compran en tiendas estatales o plataformas digitales.
¿Por qué el euro se considera la moneda más cara en el mercado cubano?
El euro se consolida como la moneda más cara con un valor de 480 pesos cubanos (CUP), debido a su uso en transacciones internacionales y como refugio de valor para quienes reciben remesas desde Europa. Su alta cotización refleja la depreciación del peso cubano frente a las principales divisas internacionales.
