¿Qué precio tienen el euro, dólar y MLC en el mercado informal de Cuba este 1 de enero de 2026?

El dólar estadounidense se cotiza este 1 de enero de 2026, en el mercado informal cubano, a 435 pesos cubanos (CUP), según el medio independiente elTOQUE.

La divisa norteamericana, considerada el principal refugio de valor para los cubanos, mantiene una fuerte demanda ante la falta de estabilidad económica y la escasez de efectivo en los bancos.

El euro alcanza hoy los 480 CUP, consolidándose como la moneda más cara del mercado paralelo. Su circulación es menor que la del dólar, pero muchos cubanos lo prefieren para viajes y transacciones internacionales, especialmente quienes reciben remesas desde Europa.

Por su parte, el MLC (moneda libremente convertible) se mantiene en los 400 CUP. A pesar de su caída en los últimos días, sigue siendo una opción intermedia para quienes compran en tiendas estatales o plataformas digitales.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba. Jueves, 1 Enero, 2026 - 06:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 435 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

Equivalencia de billetes de Dólar y Euro a Peso Cubano

Dólar a pesos cubanos:

$1 USD → 435 CUP

$2 USD → 870 CUP

$5 USD → 2,175 CUP

$10 USD → 4,350 CUP

$20 USD → 8,700 CUP

$50 USD → 21,750 CUP

$100 USD → 43,500 CUP

Euro a pesos cubanos: