¿Cómo surgió la Letra del Año en Cuba y por qué sigue siendo una tradición viva?

La Letra del Año, una de las tradiciones religiosas más antiguas y respetadas de Cuba, tiene sus raíces en la cultura yoruba llegada a la Isla con los esclavos africanos en el siglo XIX.
Su primer impulsor fue Remigio Herrera, conocido como Obara Meyi o Adeshina, un babalawo nacido en África que organizó las primeras ceremonias junto a sus ahijados, sentando las bases de una práctica que aún hoy marca el comienzo del año para miles de creyentes.
La Letra del Año es el principal ritual de la Regla de Osha Ifá y consiste en una predicción del futuro social y personal a través del oráculo de Ifá. Más que un simple pronóstico, es considerada una guía espiritual para alcanzar equilibrio, prosperidad y armonía.
Tras la muerte de Adeshina en 1905, la responsabilidad pasó a figuras destacadas como Tata Gaytán, Bernardo Rojas y, posteriormente, el doctor José Herrera, quienes mantuvieron viva la tradición incluso en tiempos de represión religiosa.
Actualmente, la ceremonia se celebra tanto en Cuba como en diversas comunidades yorubas del mundo, consolidando a la Isla como uno de los principales guardianes de este legado espiritual africano.
Preguntas frecuentes sobre la Letra del Año en Cuba
¿Qué es la Letra del Año en Cuba?
La Letra del Año es un ritual de predicción que forma parte de la Regla de Osha Ifá, una tradición espiritual de origen yoruba. Define las pautas espirituales, morales y sociales para el nuevo año mediante el oráculo de Ifá, ofreciendo orientación para alcanzar equilibrio, prosperidad y armonía.
¿Quiénes son las divinidades regentes de la Letra del Año 2026?
Las divinidades regentes de la Letra del Año 2026 son Oggún y Oshún. Oggún es el dios del trabajo y la fuerza, mientras que Oshún es la orisha del amor, la dulzura y los ríos. Estas deidades guiarán las predicciones y orientaciones espirituales del año.
¿Cuáles son algunas de las recomendaciones de la Letra del Año 2026?
Entre las recomendaciones de la Letra del Año 2026 se destacan la importancia de la higiene colectiva, la prevención de enfermedades del sistema nervioso y digestivo, y la atención al alcoholismo como problema social. También se resalta la necesidad de reforzar la unidad familiar y el respeto hacia la madre como eje de estabilidad en el hogar.
¿Cómo se inició la tradición de la Letra del Año en Cuba?
La tradición de la Letra del Año en Cuba fue iniciada por Remigio Herrera, conocido como Obara Meyi o Adeshina, un babalawo nacido en África. Él organizó las primeras ceremonias en el siglo XIX junto a sus ahijados, estableciendo una práctica que sigue vigente hasta hoy.
