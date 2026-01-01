¿Cómo surgió la Letra del Año en Cuba y por qué sigue siendo una tradición viva?

Vídeos relacionados:

Ver más

La Letra del Año, una de las tradiciones religiosas más antiguas y respetadas de Cuba, tiene sus raíces en la cultura yoruba llegada a la Isla con los esclavos africanos en el siglo XIX.

Su primer impulsor fue Remigio Herrera, conocido como Obara Meyi o Adeshina, un babalawo nacido en África que organizó las primeras ceremonias junto a sus ahijados, sentando las bases de una práctica que aún hoy marca el comienzo del año para miles de creyentes.

La Letra del Año es el principal ritual de la Regla de Osha Ifá y consiste en una predicción del futuro social y personal a través del oráculo de Ifá. Más que un simple pronóstico, es considerada una guía espiritual para alcanzar equilibrio, prosperidad y armonía.

Tras la muerte de Adeshina en 1905, la responsabilidad pasó a figuras destacadas como Tata Gaytán, Bernardo Rojas y, posteriormente, el doctor José Herrera, quienes mantuvieron viva la tradición incluso en tiempos de represión religiosa.

Actualmente, la ceremonia se celebra tanto en Cuba como en diversas comunidades yorubas del mundo, consolidando a la Isla como uno de los principales guardianes de este legado espiritual africano.