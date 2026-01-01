Cristianos cubanos reaccionan en redes sociales a la Letra del Año 2026: “Solo Cristo tiene la palabra”

Vídeos relacionados:

La Asociación Cultural Yoruba de Cuba presentó la Letra del Año 2026, encabezada por el signo Ogunda Otrupon, que advierte sobre conflictos sociales, problemas de salud y la necesidad de equilibrio espiritual bajo la guía de las divinidades Oggún y Oshún.

La predicción, que invita a la reflexión y al fortalecimiento familiar, despertó una amplia respuesta entre comunidades religiosas, especialmente entre cristianos que reivindicaron el papel de su fe en tiempos de crisis.

“Solo Cristo tiene la palabra”, es un comentario recurrente en las redes. Sin embargo, otros usuarios compartieron mensajes desde sus creencias, y también apelaron a la oración, la esperanza y la unión del pueblo cubano.

“Cuba necesita luz espiritual”

Aunque muchas voces cristianas reafirmaron su rechazo a las prácticas yorubas, numerosos usuarios también llamaron a la tolerancia y al respeto entre religiones.

Entre los mensajes predominó la idea de que el futuro de Cuba depende más de la fe y la acción de su pueblo que de predicciones religiosas.

Algunos destacaron que “cada persona tiene derecho a creer según su conciencia” y que “Dios no juzga a quien busca el bien”.

Otros reflexionaron sobre la necesidad de “usar la sabiduría y el coraje que Dios nos da para luchar por lo justo” y recordaron que “no se puede vivir con miedo al mañana”.

En general, los comentarios coincidieron en pedir por el fin de la opresión, el hambre y las enfermedades, con un deseo compartido de “vivir dignamente y con esperanza” en Cuba.

Entre las opiniones más conciliadoras, se insistió en que “el verdadero cambio llegará cuando el pueblo cubano se una en oración, sin importar la religión”, porque “Dios es amor, no odio, y debemos pedir misericordia para toda la nación”.

Entre la tradición y la fe

Cada 1 de enero, la publicación de la Letra del Año genera expectativa en Cuba, donde conviven múltiples tradiciones religiosas y algunas de ellas están sincretizadas con la cultura Yoruba, en especial la religión católica.

En esta ocasión, la reacción de los cristianos ha mostrado un fenómeno creciente, la reafirmación pública de su fe y la crítica abierta a lo que piensan los otros.

Mientras algunos cubanos mantienen sus creencias yorubas como herencia cultural, otros ven en Cristo la única solución espiritual posible.

Más allá de las diferencias, el mensaje que resonó este 1 de enero de 2026 fue de el de la fe compartida, convencidos de que “Cuba necesita oración, respeto y unidad, para salvarse.”