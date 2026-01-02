Baja el precio de una de las divisas en el mercado informal de Cuba

El dólar estadounidense este 2 de enero de 2026 se cotiza a 435 pesos cubanos (CUP), según la tasa de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE.
La divisa norteamericana se mantiene como la más demandada en las calles de la isla, impulsada por la escasez de efectivo y la necesidad de adquirir bienes básicos en el mercado negro o viajar al exterior. Su precio refleja la creciente desconfianza en el peso cubano y la falta de liquidez del sistema bancario nacional.
El euro alcanza los 480 CUP, consolidándose como la moneda más fuerte frente al peso. Aunque su circulación es menor que la del dólar, se mantiene estable en operaciones turísticas y remesas provenientes de Europa.
Por su parte, el MLC (moneda libremente convertible) bajó otra vez su precio y se cotiza en 395 CUP, cinco pesos menos que en la jornada anterior. Su valor continúa siendo clave para quienes dependen de las tiendas estatales en divisas, donde los precios siguen en aumento y los productos básicos escasean.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba. Viernes, 2 de enero de 2026 - 06:37
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 435 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 395 CUP
Equivalencia de billetes de Dólar y Euro a Peso Cubano
Dólar a pesos cubanos:
- $1 USD → 435 CUP
- $2 USD → 870 CUP
- $5 USD → 2,175 CUP
- $10 USD → 4,350 CUP
- $20 USD → 8,700 CUP
- $50 USD → 21,750 CUP
- $100 USD → 43,500 CUP
Euro a pesos cubanos:
- €5 EUR → 2,400 CUP
- €10 EUR → 4,800 CUP
- €20 EUR → 9,600 CUP
- €50 EUR → 24,000 CUP
- €100 EUR → 48,000 CUP
- €200 EUR → 96,000 CUP
- €500 EUR → 240,000 CUP
