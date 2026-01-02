Baja el precio de una de las divisas en el mercado informal de Cuba

Ver más

El dólar estadounidense este 2 de enero de 2026 se cotiza a 435 pesos cubanos (CUP), según la tasa de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE.

La divisa norteamericana se mantiene como la más demandada en las calles de la isla, impulsada por la escasez de efectivo y la necesidad de adquirir bienes básicos en el mercado negro o viajar al exterior. Su precio refleja la creciente desconfianza en el peso cubano y la falta de liquidez del sistema bancario nacional.

El euro alcanza los 480 CUP, consolidándose como la moneda más fuerte frente al peso. Aunque su circulación es menor que la del dólar, se mantiene estable en operaciones turísticas y remesas provenientes de Europa.

Por su parte, el MLC (moneda libremente convertible) bajó otra vez su precio y se cotiza en 395 CUP, cinco pesos menos que en la jornada anterior. Su valor continúa siendo clave para quienes dependen de las tiendas estatales en divisas, donde los precios siguen en aumento y los productos básicos escasean.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba. Viernes, 2 de enero de 2026 - 06:37

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 435 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 395 CUP

Equivalencia de billetes de Dólar y Euro a Peso Cubano

Dólar a pesos cubanos:

$1 USD → 435 CUP

$2 USD → 870 CUP

$5 USD → 2,175 CUP

$10 USD → 4,350 CUP

$20 USD → 8,700 CUP

$50 USD → 21,750 CUP

$100 USD → 43,500 CUP

Euro a pesos cubanos: