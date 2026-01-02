Polémica en Cuba por la Letra del Año 2026: “Parece escrita por el PCC”, dicen los cubanos

Vídeos relacionados:

La publicación de la Letra del Año 2026 por la Asociación Cultural Yoruba de Cuba ha desatado una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos cubanos acusan al documento de parecer “escrito por el régimen” y de evitar cualquier mención a la libertad o la crisis que vive el país.

“Los yorubas nunca hacen predicciones sobre la libertad de Cuba. Hablan de huracanes, del sol y de la lluvia, pero los santos cubanos no quieren la libertad de la isla?”, cuestionó el perfil Arroz Congrí en Facebook, reflejando el sentir de muchos creyentes.

Otros fueron más irónicos: “La Letra del Año 2026 no se diferencia de la de hace 67 años”, escribió otro internauta, mientras una usuaria identificada como Yolaika Despaigne Villavicencio bromeó con imágenes de los dirigentes cubanos, y afirmó que ellos fueron: “La gente que redactó la letra del año yoruba 2026”.

Los comentarios se multiplicaron en tono de burla: “La Letra del PCC, no de Ifá”. “Ya la gente está despertando de ese cuento”, opinó otro.

Algunos santeros defendieron la tradición, pero reconocieron que la Asociación Yoruba “ha perdido credibilidad por su cercanía con las instituciones del Estado”.

Otros recordaron que existen letras independientes, como las que emiten grupos de sacerdotes fuera de Cuba, “más cercanas al pueblo y alejadas del control del Partido Comunista”.

El documento divulgado este 1 de enero fue encabezado por el sacerdote mayor de Ifá Carlos Argudín Valenzuela (“Awo Ogunda She Omo Ala Aggayú”) y establece como signo regente Ogunda Otrupon, con Oggún como divinidad principal y Oshún como acompañante.

Entre sus recomendaciones aparecen advertencias sobre enfermedades nerviosas, intoxicaciones y violencia doméstica, así como llamados a la higiene y al trabajo social educativo.

Sin embargo, muchos cubanos notaron que la Letra evita referencias a la realidad política, económica o social del país, limitándose a mensajes morales y generales.

“Le noté un estilo de redacción raro a la Letra del Año. Parece dirigida a corregir distracciones y reimpulsar la brujería”, comentó otro usuario.

Eldris GP resumió el sentir general: “La verdadera Letra del Año la debemos escribir los cubanos del pueblo, con unión y decisión de arrancar la maldición más grande que tenemos: el sistema comunista”.

La Asociación Cultural Yoruba de Cuba, creada en 1991 y reconocida oficialmente por el régimen, ha sido acusada en otras ocasiones de responder a intereses políticos.

Su sede, ubicada en Prado #615, en La Habana Vieja, realiza cada 31 de diciembre las ceremonias de Ifá, en las que participan babalawos de toda la isla.

Mientras tanto, santeros independientes en Cuba y en el exilio preparan sus propias versiones de la Letra del Año, que tradicionalmente incluyen interpretaciones más libres y mensajes espirituales sobre la necesidad de cambio, justicia y renovación moral.