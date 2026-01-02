Venezolana vive en un auto con sus dos hijas tras la deportación de su esposo

Vídeos relacionados:

La venezolana Verioska Parra vive con sus dos hijas pequeñas dentro de un automóvil en Estados Unidos, después de que su esposo —quien era el único sustento de la familia— fuera deportado a Venezuela por las autoridades migratorias.

Entre lágrimas, la mujer cuenta que unos amigos le brindaron ayuda en Orlando, Florida, pero luego regresó a Los Ángeles, ciudad donde habían vivido desde su llegada al país.

La mujer asegura que su vida cambió drásticamente desde la deportación de su pareja.

Sin ingresos y con dos menores a su cargo, ha tenido que dormir en su auto mientras intenta reunir dinero para cubrir alimentación, combustible y otros gastos básicos.

“Soy madre de dos niñas y estoy pasando necesidades. Mi esposo era el único sustento que tenía en este país y, por cosas de Dios, lo agarró migración y lo deportó. Lo único que quiero es comprar mis pasajes de avión para regresar a mi país”, escribió Parra en un mensaje donde solicita ayuda en la plataforma GoFundMe.

La madre venezolana pide apoyo para pagar el arriendo, los servicios básicos y los gastos migratorios que le permitan regularizar su estatus o regresar a su país mediante una salida voluntaria.

“Cualquier ayuda, por pequeña que sea, marcará una gran diferencia en nuestras vidas”, señaló.

El caso de Verioska Parra refleja la creciente vulnerabilidad de muchas familias migrantes en Estados Unidos, especialmente las que han sido separadas por las políticas de deportación.

Decenas de latinoamericanos han recurrido a campañas en GoFundMe para sobrevivir ante la falta de redes de apoyo y oportunidades laborales.

Mientras espera una solución, Parra continúa durmiendo con sus hijas dentro del vehículo y confía en poder reunir los fondos necesarios para regresar a Venezuela o comenzar de nuevo en otro lugar.