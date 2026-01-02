Maduro propone a Trump acuerdos contra el narcotráfico y sobre el petróleo venezolano: "Estamos listos"

Vídeos relacionados:
El dictador venezolano Nicolás Maduro ofreció al Gobierno de Estados Unidos abrir conversaciones "serias" para alcanzar un acuerdo bilateral de combate al narcotráfico y facilitar inversiones petroleras estadounidenses en Venezuela.
Maduro concedió una entrevista el 31 de diciembre al periodista Ignacio Ramonet, mientras su país enfrenta una escalada de ataques militares de Washington contra presuntas embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en aguas del Caribe y el Pacífico.
El líder chavista aseguró que su Gobierno está "listo" para negociar con la Casa Blanca tanto en materia de lucha antidrogas como en el sector energético, y alegó que su país tiene "un modelo perfecto de combate al narcotráfico".
También atribuyó a Colombia la totalidad de la producción de cocaína en la región.
"Toda la cocaína que se mueve en esta región se produce en Colombia. Toda. Toda la cocaína. Nosotros somos víctimas del narcotráfico colombiano", afirmó.
Maduro volvió a negar las acusaciones de Washington que señalan a Venezuela como un país clave en el tráfico de drogas, y las comparó con los argumentos usados por Estados Unidos antes de la guerra en Irak por supuestas armas de destrucción masiva.
"Como no nos pueden acusar de tener armas de destrucción masiva… entonces inventaron una acusación que Estados Unidos sabe que es tan falsa como aquella", sostuvo.
A partir de esa narrativa, Maduro lanzó su oferta directa: "Si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran".
En la entrevista, confirmó que solo ha sostenido una conversación directa con Trump, desmintiendo versiones sobre un segundo contacto.
Relató que el presidente estadounidense lo llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca mientras él estaba en el Palacio de Miraflores.
Según Maduro, la conversación duró 10 minutos y fue respetuosa y cordial". Sin embargo, admitió que a partir de ahí, "las evoluciones posconversación no han sido agradables".
Estas declaraciones se producen en un contexto especialmente tenso.
Ese mismo 31 de diciembre, las fuerzas armadas de Estados Unidos anunciaron ataques contra cinco presuntas narcolanchas, elevando a 35 el total de operaciones conocidas contra embarcaciones de contrabando y a por lo menos 115 el número de personas muertas, según cifras oficiales de la Casa Blanca.
Trump ha justificado estas operaciones como parte de un conflicto armado con los cárteles de la droga, y como una intensificación necesaria para frenar el flujo de estupefacientes hacia territorio estadounidense.
Los ataques comenzaron frente a la costa caribeña de Venezuela y luego se extendieron al Pacífico oriental, reforzando la presión militar sobre rutas marítimas asociadas al tráfico ilegal.
Mientras el dictador intenta presentarse como un socio dispuesto al diálogo, Estados Unidos mantiene su ofensiva contra las redes de narcotráfico que operan en la región y continúa señalando a Venezuela como un eslabón clave en el tránsito de drogas.
La oferta de Maduro, formulada en medio de operaciones militares, muertes en el mar y sanciones aún vigentes, expone su intento de reposicionarse frente a Washington sin asumir responsabilidades concretas por el papel del régimen en la crisis regional del narcotráfico.
Preguntas frecuentes sobre las propuestas de Nicolás Maduro a Donald Trump
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué propone Nicolás Maduro a Estados Unidos en materia de narcotráfico?
Nicolás Maduro propuso abrir conversaciones serias con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo bilateral de combate al narcotráfico. Afirmó que Venezuela tiene un modelo perfecto de combate al narcotráfico y está listo para negociar con el gobierno estadounidense.
¿Qué oferta hizo Maduro a Estados Unidos sobre el petróleo venezolano?
Maduro ofreció facilitar inversiones petroleras estadounidenses en Venezuela, similar a las operaciones con Chevron, afirmando que Venezuela está lista para recibir inversiones de Estados Unidos en el sector energético.
¿Cuál es el contexto de las propuestas de Maduro a Trump?
Las propuestas de Maduro se produjeron en un contexto de tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela, con ataques estadounidenses a presuntas embarcaciones de narcotráfico y una escalada de operaciones militares en la región del Caribe. La relación entre ambos países ha estado marcada por la desconfianza y acusaciones mutuas de vínculos con el narcotráfico.
¿Qué acusa Maduro a Colombia en relación al narcotráfico?
Maduro acusa a Colombia de ser el verdadero motor del narcotráfico en la región, señalando que toda la cocaína que se mueve en la región se produce en Colombia. Asegura que Venezuela es víctima del narcotráfico colombiano y niega las acusaciones de Estados Unidos de que Venezuela es un país clave en el tráfico de drogas.
