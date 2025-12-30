Gobierno cubano defiende derecho a comercializar combustible sin interferencias extranjeras

Vídeos relacionados:

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, criticó indirectamente las recientes incautaciones de buques con petróleo realizadas por Estados Unidos en el Caribe, en referencia a embarcaciones procedentes de Venezuela, aunque sin mencionarlas explícitamente.

En un mensaje publicado en X, el diplomático cubano afirmó que “ningún país tiene derecho a privar a otro de suministros de combustible, ni de privar a exportadores de la comercialización de un producto lícito que les pertenece”, y advirtió que la imposición de la fuerza como norma internacional sería “insostenible en el corto plazo”.

Aunque el pronunciamiento se presenta como una defensa abstracta del comercio internacional y la soberanía energética, el contexto apunta claramente a las acciones de Washington contra el petróleo venezolano, incautado en el marco de sanciones internacionales impuestas al régimen de Nicolás Maduro.

Con este mensaje, el gobierno cubano no solo defiende su propio acceso al combustible, vital en medio de una profunda crisis energética interna, sino que también respalda abiertamente a la dictadura venezolana, su principal proveedor de crudo durante años.

Más allá de Venezuela, la declaración se alinea además con la narrativa de otros aliados estratégicos de La Habana, como China, Rusia e Irán, países que enfrentan sanciones internacionales y que han denunciado reiteradamente lo que califican como “interferencias” o “coerción” por parte de Estados Unidos y sus socios.

El discurso de Fernández de Cossío evita mencionar las razones detrás de las sanciones —violaciones a los derechos humanos, corrupción, autoritarismo y actividades ilícitas— y omite el hecho de que las medidas contra estos regímenes forman parte de resoluciones y marcos legales internacionales, no de decisiones arbitrarias aisladas.

Mientras tanto, Cuba continúa padeciendo apagones prolongados y escasez crónica de combustible, una crisis que el régimen atribuye casi exclusivamente a factores externos, sin asumir responsabilidades por el colapso del sistema energético ni por su dependencia de aliados igualmente sancionados.

La declaración del viceministro refuerza así la alineación política e ideológica de La Habana con gobiernos autoritarios, en un momento en que el régimen cubano busca legitimidad internacional y apoyo económico, pese al creciente aislamiento y las presiones externas.