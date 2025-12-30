Gobierno cubano defiende derecho a comercializar combustible sin interferencias extranjeras

Vídeos relacionados:
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, criticó indirectamente las recientes incautaciones de buques con petróleo realizadas por Estados Unidos en el Caribe, en referencia a embarcaciones procedentes de Venezuela, aunque sin mencionarlas explícitamente.
En un mensaje publicado en X, el diplomático cubano afirmó que “ningún país tiene derecho a privar a otro de suministros de combustible, ni de privar a exportadores de la comercialización de un producto lícito que les pertenece”, y advirtió que la imposición de la fuerza como norma internacional sería “insostenible en el corto plazo”.
Aunque el pronunciamiento se presenta como una defensa abstracta del comercio internacional y la soberanía energética, el contexto apunta claramente a las acciones de Washington contra el petróleo venezolano, incautado en el marco de sanciones internacionales impuestas al régimen de Nicolás Maduro.
Con este mensaje, el gobierno cubano no solo defiende su propio acceso al combustible, vital en medio de una profunda crisis energética interna, sino que también respalda abiertamente a la dictadura venezolana, su principal proveedor de crudo durante años.
Más allá de Venezuela, la declaración se alinea además con la narrativa de otros aliados estratégicos de La Habana, como China, Rusia e Irán, países que enfrentan sanciones internacionales y que han denunciado reiteradamente lo que califican como “interferencias” o “coerción” por parte de Estados Unidos y sus socios.
El discurso de Fernández de Cossío evita mencionar las razones detrás de las sanciones —violaciones a los derechos humanos, corrupción, autoritarismo y actividades ilícitas— y omite el hecho de que las medidas contra estos regímenes forman parte de resoluciones y marcos legales internacionales, no de decisiones arbitrarias aisladas.
Lo más leído hoy:
Mientras tanto, Cuba continúa padeciendo apagones prolongados y escasez crónica de combustible, una crisis que el régimen atribuye casi exclusivamente a factores externos, sin asumir responsabilidades por el colapso del sistema energético ni por su dependencia de aliados igualmente sancionados.
La declaración del viceministro refuerza así la alineación política e ideológica de La Habana con gobiernos autoritarios, en un momento en que el régimen cubano busca legitimidad internacional y apoyo económico, pese al creciente aislamiento y las presiones externas.
Preguntas frecuentes sobre la comercialización de combustible en Cuba y sus implicaciones
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué el gobierno cubano defiende su derecho a comercializar combustible?
El gobierno cubano defiende su derecho a comercializar combustible como parte de su lucha por mantener la soberanía energética y contrarrestar las sanciones internacionales que afectan a sus aliados, como Venezuela. Esta defensa es especialmente relevante en el contexto de la crisis energética que enfrenta Cuba, donde los apagones y la escasez de combustible son comunes. El régimen también busca alinear su postura con otros países sancionados, como Rusia e Irán, en una narrativa de resistencia contra lo que consideran interferencias de Estados Unidos.
¿Cuál es la relación entre Cuba y Venezuela en términos de suministro de petróleo?
Venezuela es el principal proveedor de petróleo para Cuba, suministrando aproximadamente 32,000 barriles diarios, lo que representa una cuarta parte de las necesidades energéticas de la isla. Este suministro es crucial para Cuba, que enfrenta una grave crisis energética. La relación entre ambos países se enmarca en una alianza política e ideológica, donde Cuba brinda apoyo político al régimen de Nicolás Maduro a cambio del suministro energético. La incautación de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos ha afectado directamente esta relación y ha exacerbado la crisis energética en Cuba.
¿Cómo afecta el embargo estadounidense a la crisis energética en Cuba?
El gobierno cubano atribuye la crisis energética al embargo estadounidense, argumentando que las sanciones impiden el acceso a combustible y recursos necesarios para el mantenimiento de su infraestructura energética. Sin embargo, el discurso oficial omite reconocer las fallas internas, como la mala gestión económica, la corrupción y el desvío de recursos. A pesar de las restricciones, Cuba mantiene relaciones comerciales con otros países, pero el régimen prioriza otros sectores, como el turismo, sobre la inversión en la infraestructura energética.
¿Qué consecuencias tiene para Cuba la incautación de petróleo venezolano?
La incautación de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos exacerba la crisis energética en Cuba, ya que limita el suministro de combustible necesario para su sistema energético. Esta acción, considerada por el gobierno cubano como un "acto de piratería", agrava la situación de apagones y escasez que ya enfrenta la población cubana. La dependencia de Cuba del petróleo venezolano es significativa, y cualquier interrupción en este suministro tiene un impacto directo en la vida diaria de los cubanos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.