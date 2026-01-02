Seidy La Niña celebra entre lágrimas de emoción su primer millón en OnlyFans

Ver más

La cantante cubana Seidy La Niña cerró el año entre lágrimas de emoción al celebrar un logro que, según confesó, le costó esfuerzo, críticas y soledad: alcanzar su primer millón de dólares en OnlyFans.

En un video compartido en Instagram, la artista contó que el 2025 fue uno de los años más difíciles de su vida, pero también uno de los más reveladores.

“Yo no iba a hacer este video, pero este año para mí ha sido muy, muy duro y muy difícil. Muchas amistades se alejaron de mí porque yo abrí mi paginita. Mucha gente, muchas críticas. Que no sirvo, que soy una mierda”, expresó sin poder contener las lágrimas.

Seidy aprovechó el momento para enviar un mensaje sobre la empatía y el respeto hacia las decisiones personales: “Caballero, no vayan a casa de nadie para que no se enteren de esos problemas. Nadie sabe las cuentas que la gente tiene que pagar, las cosas que uno pueda deber. Y yo las digo de verdad”.

Con su estilo directo y sin filtros, la intérprete aseguró que abrir su página en OnlyFans fue una decisión difícil, pero que le cambió la vida.

“Este 2025, una de mis mejores decisiones fue abrir mi página azul. Estoy triste, pero estoy feliz, pero... 31 de diciembre. ¡Mi primer millón!”, exclamó visiblemente emocionada.

El video rápidamente se volvió viral entre sus seguidores, que celebraron con ella el éxito económico y personal alcanzado pese a los prejuicios.