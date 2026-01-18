Delcy Rodríguez asegura que ataque de EE.UU. afectó a 463 apartamentos en Caracas

Vídeos relacionados:
La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez aseguró que el ataque de EE. UU. del pasado 3 de enero afectó a 463 apartamentos en Caracas.
“Más de 463 apartamentos fueron impactados por esta agresión. La almiranta en jefe, la alcaldesa de Caracas (Carmen Meléndez), y Nahum (Fernández, jefe de Gobierno de Caracas); el ministro (de Obras Públicas) Juan José Ramírez en atención inmediata para reparar lo más pronto posible”, dijo Rodríguez en una transmisión del canal estatal VTV, según Efe.
Asimismo, informó que el sábado tuvo lugar una “jornada de asistencia social e integral” en Ciudad Tiuna, Caracas, uno de los barrios más afectados por el ataque.
Rodríguez llamó a” la calma” y la “prudencia estratégica” puesto que “el enemigo externo y el extremismo interno trabajan por la división”.
“Que nada nos derrumbe, que nada nos derrote”, añadió.
El pasado viernes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron el 3 de enero durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela
En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario subrayó que entre los fallecidos hay nueve mujeres.
Padrino López describió el ataque como una agresión frente a una fuerza con “tecnología y abrumadora cantidad de medios”, en condiciones “desiguales” contra Venezuela, y dijo que los militares caídos “dieron su vida” en defensa del país.
También recordó que, según su recuento, 32 cubanos murieron durante la misma operación.
El ministro aseguró que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó la creación de una comisión para atender a familiares de fallecidos y heridos, con apoyo en “requerimientos de carácter social y económico”.
Preguntas frecuentes sobre el ataque de Estados Unidos en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuántos apartamentos fueron afectados por el ataque de EE. UU. en Caracas?
Según Delcy Rodríguez, el ataque de EE. UU. afectó a 463 apartamentos en Caracas. Esto ha llevado a un despliegue inmediato de funcionarios para reparar los daños y ofrecer asistencia social en las zonas afectadas, como Ciudad Tiuna.
¿Cuántos militares murieron durante el ataque estadounidense en Venezuela?
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmó que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron durante el ataque, además de 32 militares cubanos que también fallecieron. Este ataque culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
¿Cómo ha respondido el gobierno venezolano ante la captura de Nicolás Maduro?
Ante la captura de Maduro, Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta interina de Venezuela. Se ha declarado un estado de conmoción externa y se ha activado una movilización general de la Fuerza Armada para responder a la agresión. Además, se ha creado una comisión para apoyar a las familias de los militares fallecidos y heridos.
¿Cuál es la postura de Cuba ante las muertes de sus militares en Venezuela?
Cuba ha confirmado la muerte de 32 de sus militares en el ataque estadounidense y ha decretado dos días de duelo. El gobierno cubano ha reconocido oficialmente la presencia militar cubana en Venezuela, algo que había negado durante años, y ha calificado a los fallecidos como héroes que cumplieron misiones en apoyo a Venezuela.
