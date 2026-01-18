Delcy Rodríguez asegura que ataque de EE.UU. afectó a 463 apartamentos en Caracas

Vídeos relacionados:

La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez aseguró que el ataque de EE. UU. del pasado 3 de enero afectó a 463 apartamentos en Caracas.

“Más de 463 apartamentos fueron impactados por esta agresión. La almiranta en jefe, la alcaldesa de Caracas (Carmen Meléndez), y Nahum (Fernández, jefe de Gobierno de Caracas); el ministro (de Obras Públicas) Juan José Ramírez en atención inmediata para reparar lo más pronto posible”, dijo Rodríguez en una transmisión del canal estatal VTV, según Efe.

Asimismo, informó que el sábado tuvo lugar una “jornada de asistencia social e integral” en Ciudad Tiuna, Caracas, uno de los barrios más afectados por el ataque.

Rodríguez llamó a” la calma” y la “prudencia estratégica” puesto que “el enemigo externo y el extremismo interno trabajan por la división”.

“Que nada nos derrumbe, que nada nos derrote”, añadió.

El pasado viernes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron el 3 de enero durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario subrayó que entre los fallecidos hay nueve mujeres.

Padrino López describió el ataque como una agresión frente a una fuerza con “tecnología y abrumadora cantidad de medios”, en condiciones “desiguales” contra Venezuela, y dijo que los militares caídos “dieron su vida” en defensa del país.

También recordó que, según su recuento, 32 cubanos murieron durante la misma operación.

El ministro aseguró que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó la creación de una comisión para atender a familiares de fallecidos y heridos, con apoyo en “requerimientos de carácter social y económico”.