"Yunior no fue un héroe. Fue una víctima más del castrismo": La historia real de uno de los militares muertos en Venezuela

Un antiguo compañero de escuela del capitán Yunior Estévez Samón, uno de los 32 cubanos caídos en Venezuela durante la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro, relató una historia personal que expone, con crudeza, cómo el régimen cubano utiliza a jóvenes del pueblo como piezas desechables de su engranaje político-militar.

El creador digital Marcos RL contó en Facebook que Yunior fue su compañero de estudios en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas de Guantánamo. No era un nombre lejano ni una foto en un mural oficial: era alguien con quien compartió aulas, conversaciones y juventud.

Años después, aquel muchacho aceptó una oferta que cambiaría su vida: ingresar al Ministerio del Interior, con carrera universitaria garantizada, formación sin pruebas de ingreso y hasta un viaje a Rusia. A cambio, una sola condición: obediencia absoluta.

Con el tiempo, llegó a ser teniente -y luego capitán- de la Seguridad del Estado y terminó integrado a la Dirección de Seguridad Personal del MININT, el cuerpo encargado de custodiar a dirigentes.



Según el autor del post, Yunior defendía al régimen no solo por conveniencia, sino por convicción. "Compró completa la falacia de la propaganda: que la 'revolución' hacía universitarios a los hijos de campesinos, que el sistema premiaba el sacrificio, que todo valía la pena".

Incluso meses antes de morir, debatía en redes sociales defendiendo a la dictadura. No hablaba como un burócrata frío, sino como alguien que creía de verdad en el discurso que le vendieron. "Recuerdo su tono: fiel, convencido, agradecido", expresó Marcos RL.

Hoy, sin embargo, ese mismo sistema que durante años negó la presencia de militares cubanos en Venezuela organiza homenajes solemnes por todo el país para despedirlos.

"Hoy Yunior está muerto", dijo su antiguo compañero, quien cuestiona que el mismo régimen que durante años negó la presencia de militares cubanos en Venezuela, ahora organiza homenajes solemnes en todo el país para despedirlos.



Mientras el régimen convierte los funerales en propaganda, queda al descubierto que Yunior murió no por Cuba, ni por su gente, ni por una causa justa, sino custodiando a un dictador extranjero sostenido por la fuerza. Murió defendiendo a Nicolás Maduro, como parte del dispositivo de seguridad que protegía el poder político chavista.

El testimonio de Marcos RL no celebra la muerte. Todo lo contrario. La lamenta.

Pero rechaza que se disfrace de heroísmo lo que en realidad es el resultado de una maquinaria que adoctrina, recluta y sacrifica. Una cúpula que jamás envía a sus propios hijos al frente, pero sí a los hijos del pueblo.

"Esto no fue valentía. Esto fue cobardía de la cúpula castrista, que nunca envía a sus hijos. Y fue también ignorancia inducida y sumisión, la de jóvenes del pueblo convertidos en carne de cañón para sostener dictadores", dijo.

"Mientras Yunior moría, los hijos de los jerarcas viven fuera de Cuba, estudian en universidades de prestigio y disfrutan del capitalismo que dicen odiar. Otros, como Sandro Castro, viven en La Habana entre lujos, alcohol y derroche, mientras el país se cae a pedazos...", recalcó.

El autor es claro: no fue Donald Trump quien reclutó a Yunior. No fue Trump quien lo adoctrinó, ni quien le prometió una carrera a cambio de obediencia, ni quien negó durante años la presencia de cubanos armados en Venezuela. Fue el régimen cubano. El mismo que ahora utiliza su muerte como símbolo.

La historia de Yunior no es la de un héroe épico, sino la de una víctima. Víctima de una estructura que transforma jóvenes en instrumentos, los convence de que morir por dictadores es gloria y luego los envuelve en banderas cuando ya no pueden hablar.

"Ojalá esto sirva para que otros jóvenes despierten. Para que entiendan que no vale la pena morir por esa gente. Que la 'revolución' no es madre: es reclutadora. Y que cuando el sistema tiembla, los primeros que caen siempre son los mismos", subrayó Marcos RL.

"Yunior no fue un héroe. Fue una víctima más del castrismo", ratificó.

A los 32 años, Yunior Estévez Samón, guantanamero, capitán de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior, perdió la vida lejos de su país, defendiendo un poder que nunca habría movido un dedo por él. Su muerte no engrandece a la dictadura: la desnuda.