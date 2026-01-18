La historia de Yoel Pérez, muerto en Venezuela: Héroe para el régimen y represor para las víctimas del MININT

Vídeos relacionados:
La muerte del militar cubano Yoel Pérez Tabares en Caracas pone en evidencia la contradicción entre la narrativa oficial y la realidad de sus acciones: mientras el gobierno lo presenta como un héroe, en Cuba era un represor implicado en la persecución de periodistas independientes y ciudadanos críticos del régimen.
Horas antes de que los restos de los 32 militares cubanos llegaran a la Isla, sus familiares compartieron con Juventud Rebelde recuerdos de su vida y su carácter.
Para su padre, Yoel Pérez Delgado, la única satisfacción es que cayó "defendiendo, cumpliendo como tenía que cumplir".
Su hijo, de 48 años y con grados de capitán del MININT, llevaba menos de dos meses en Venezuela.
La familia sabía que su trabajo era de una alta responsabilidad: el anciano debía esperar a que el hijo lo llamara o le escribiera, nunca tener la iniciativa.
Pérez Delgado admite que todavía tiene muchas preguntas sobre lo que pasó.
Solo le han dicho que "resistieron"; él, como padre, alaba la preparación de su hijo: "Sabía que, si un día ocurría algo, por donde él estaba no iban a cruzar, tendrían que pasarle por arriba".
Por su parte, la esposa del fallecido recordó su labor en el órgano provincial de instrucción del MININT y aseguró que escogió su carrera porque le gustaba, no por una imposición.
"Fue bueno en sus tareas, yo no tenía acceso a lo que hacía, pero los resultados se revertían en los reconocimientos que recibía", dijo.
Sin embargo, más allá de la admiración familiar, el historial de Pérez Tabares en Cuba revela un papel activo en la represión política.
Una víctima de la Seguridad del Estado denunció que, en octubre de 2020 fue citado, interrogado y amenazado por el capitán ahora fallecido, que lo acusó de colocar un cartel "contra la revolución".
El hombre reveló que quedó bajo vigilancia de la Seguridad del Estado durante seis meses y volvió a ser retenido el 11 de julio de 2021, durante las protestas antigubernamentales.
Aseguró que esas acciones represivas fueron dirigidas por Yoel Pérez Tabares, quien lo citó, lo interrogó, lo amenazó con prisión y mantuvo un seguimiento constante sobre él y su entorno familiar.
Incluso, agentes del régimen acudieron incluso a su centro de trabajo para desacreditarlo, lo que estuvo a punto de costarle su empleo.
"Fueron días de angustia para mi familia", relató al periodista Mario J. Pentón.
El homenaje póstumo cargado de retórica patriótica busca transformar la muerte de estos militares en una gesta heroica, pero lo cierto es que la misión no tenía fines patrióticos ni humanitarios, sino garantizar la supervivencia de un gobierno autoritario aliado.
Los 32 oficiales, incluido Pérez Tabares, estaban desplegados para proteger al régimen de Nicolás Maduro, no para defender a Cuba.
La operación estadounidense que terminó con sus vidas confirmó lo que durante años La Habana negó: oficiales cubanos estaban directamente involucrados en la seguridad del liderazgo chavista.
La tragedia personal de las familias contrasta con la narrativa propagandística del régimen, que busca convertir muertes en actos heroicos para reforzar su discurso de confrontación con Estados Unidos.
Mientras los familiares sufren la pérdida de hijos, padres y esposos, los hechos evidencian la instrumentalización del Ejército cubano para sostener una dictadura extranjera, en medio de un contexto interno de escasez, apagones y creciente descontento social.
