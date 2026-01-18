“Los vi caer a todos”: El relato de un militar cubano presente en la captura de Maduro en Venezuela

Vídeos relacionados:

Un militar cubano que se encontró en Venezuela durante el operativo del 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, relató el momento en que tuvo que recoger los cuerpos de sus compañeros muertos tras el ataque.

“Allí no hubo apoyo de nadie para eso, pero ningún cuerpo quedó en el campo”, declaró Yohandris Varona Torres al periódico camagüeyano Adelante, agregando que los preservaron en dormitorio propios. "No puedo explicar el dolor. Pero al menos nadie se quedó en Venezuela", apuntó.

Varona, natural de Vertientes, participaba en una misión en el país sudamericano desde hacía poco más de dos meses cuando ocurrió el ataque, y la posterior extracción de Maduro y de su esposa Cilia Flores por elementos de la Delta Force , una de las unidades más secretas y letales del Ejército estadounidense, especializada en contraterrorismo y captura de objetivos de alto valor.

Según su testimonio, el grupo fue sorprendido mientras se encontraba de guardia y tuvieron que responder con un armamento claramente inferior.

“Los vi caer a todos y a todos los cargué”, afirmó el militar, en un relato que coincide con declaraciones recientes del coronel Pedro Yadín Domínguez, herido durante el mismo operativo, quien reconoció en la televisión estatal que los militares cubanos se encontraban en Venezuela cumpliendo funciones de apoyo a la seguridad presidencial.

Domínguez describió el ataque como “totalmente desproporcionado” y señaló el uso de aeronaves, drones y helicópteros contra un grupo con armamento limitado.

Tras el operativo, los medios oficiales han comenzado a difundir testimonios de sobrevivientes y homenajes a los cubanos fallecidos. En sus declaraciones, Varona aseguró que la experiencia marcó el momento más intenso de sus más de dos décadas de servicio y reiteró su disposición a continuar cumpliendo las órdenes del Estado cubano.

Las historias publicadas dejan al descubierto el costo humano de una presencia que durante años fue negada oficialmente y que hoy se muestra a través del dolor de quienes estuvieron allí, más allá de los discursos y las consignas.