“Los vi caer a todos”: El relato de un militar cubano presente en la captura de Maduro en Venezuela

Un militar cubano que se encontró en Venezuela durante el operativo del 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, relató el momento en que tuvo que recoger los cuerpos de sus compañeros muertos tras el ataque.
“Allí no hubo apoyo de nadie para eso, pero ningún cuerpo quedó en el campo”, declaró Yohandris Varona Torres al periódico camagüeyano Adelante, agregando que los preservaron en dormitorio propios. "No puedo explicar el dolor. Pero al menos nadie se quedó en Venezuela", apuntó.
Varona, natural de Vertientes, participaba en una misión en el país sudamericano desde hacía poco más de dos meses cuando ocurrió el ataque, y la posterior extracción de Maduro y de su esposa Cilia Flores por elementos de la Delta Force , una de las unidades más secretas y letales del Ejército estadounidense, especializada en contraterrorismo y captura de objetivos de alto valor.
Según su testimonio, el grupo fue sorprendido mientras se encontraba de guardia y tuvieron que responder con un armamento claramente inferior.
“Los vi caer a todos y a todos los cargué”, afirmó el militar, en un relato que coincide con declaraciones recientes del coronel Pedro Yadín Domínguez, herido durante el mismo operativo, quien reconoció en la televisión estatal que los militares cubanos se encontraban en Venezuela cumpliendo funciones de apoyo a la seguridad presidencial.
Domínguez describió el ataque como “totalmente desproporcionado” y señaló el uso de aeronaves, drones y helicópteros contra un grupo con armamento limitado.
Tras el operativo, los medios oficiales han comenzado a difundir testimonios de sobrevivientes y homenajes a los cubanos fallecidos. En sus declaraciones, Varona aseguró que la experiencia marcó el momento más intenso de sus más de dos décadas de servicio y reiteró su disposición a continuar cumpliendo las órdenes del Estado cubano.
Las historias publicadas dejan al descubierto el costo humano de una presencia que durante años fue negada oficialmente y que hoy se muestra a través del dolor de quienes estuvieron allí, más allá de los discursos y las consignas.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y la implicación cubana
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué ocurrió durante la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro fue capturado por la unidad Delta Force del Ejército estadounidense durante una operación militar el 3 de enero de 2026. Este grupo de élite llevó a cabo un ataque sorpresa con aeronaves, drones y helicópteros que resultó en la extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores de Venezuela.
¿Cuál fue el papel de los militares cubanos en Venezuela durante la captura de Maduro?
Los militares cubanos estaban en Venezuela cumpliendo funciones de apoyo a la seguridad presidencial de Nicolás Maduro. Durante el ataque, muchos de ellos murieron protegiendo al presidente venezolano, lo que revela su implicación directa en la seguridad del régimen chavista.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante las muertes de sus militares?
El gobierno cubano ha intentado convertir las muertes en un relato épico, calificando a los militares caídos como héroes. Sin embargo, la reacción oficial ha sido criticada por la falta de información clara a las familias y el manejo opaco de la situación, contrastando con el homenaje prometido a los militares fallecidos por el gobierno venezolano.
¿Cuál ha sido la respuesta internacional a la captura de Maduro?
La captura de Maduro ha generado tensiones internacionales. Países como Cuba, Irán y Bolivia han condenado la operación llevada a cabo a cabo por Estados Unidos, mientras que otras naciones han pedido reuniones urgentes de organismos internacionales como la ONU y la OEA para abordar la situación.
