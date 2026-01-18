Esposa de militar cubano que estaba en Venezuela detalla su muerte: "La explosión lo tiró a unos 300 metros"

Vídeos relacionados:
La esposa de Adrián Pérez Beades, uno de los militares cubanos muertos en Venezuela durante la operación de captura del dictador Nicolás Maduro, relató las circunstancias en que falleció.
Según el testimonio que brindó al periódico El Artemiseño, él ni siquiera se enteró del ataque de las fuerzas estadounidenses, ya que pasó literalmente del sueño a la muerte.
En la madrugada del 3 de enero, mientras dormía, una bomba cayó sobre la casa en la que estaba junto a otros 11 efectivos. La explosión lo lanzó, ya muerto, a unos 300 metros del lugar.
Pérez Beades, de 34 años, era capitán de las FAR y llevaba más de un año en el país andino.
Su historia no encaja totalmente en el discurso del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien en el acto de homenaje en la Tribuna Antiimperialista, señaló que los 32 cubanos "ofrecieron sus vidas" en una batalla "hasta la última bala", presentando a los fallecidos como ejemplos de valor y sacrificio.
La realidad, tal y como reveló a su llegada a Cuba el oficial Pedro Yadín Domínguez, quien resultó herido en el ataque, es que muchos de los cubanos que murieron estaban descansando y que "no tenían casi armamento".
A pesar del dolor real de familiares y comunidades, el régimen cubano ha buscado convertir la tragedia en un acto de heroísmo.
Más allá de la retórica estatal, estos militares no estaban defendiendo su patria ni cumpliendo una misión humanitaria; fueron a Caracas a respaldar el régimen de Maduro, en tareas de seguridad directa, un hecho que La Habana negó durante años y que ahora se ve confirmado por la realidad de los hechos.
La operación expuso la presencia directa de oficiales cubanos en la protección del liderazgo chavista, revelando el alcance real de su implicación en la defensa de una dictadura extranjera, lejos de la gesta heroica que el discurso oficial pretende vender.
El homenaje póstumo, cargado de retórica patriótica, contrasta con la tragedia concreta de familias que perdieron a sus hijos y esposos en una misión que el Estado cubano eligió ejecutar para sostener un poder ajeno e impuesto por la fuerza.
Preguntas frecuentes sobre la implicación de militares cubanos en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál fue el papel de los militares cubanos en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro?
Los militares cubanos en Venezuela estaban cumpliendo funciones de apoyo a la seguridad presidencial de Nicolás Maduro. Según el testimonio de sobrevivientes, como el coronel Pedro Yadín Domínguez, su presencia se limitaba a tareas vinculadas a la protección del poder político venezolano, y no estaban defendiendo a Cuba ni participando en una misión humanitaria. Esto contradice el discurso oficial que intenta presentar su muerte como un acto heroico en defensa de la patria.
¿Cómo murieron los militares cubanos durante el operativo en Caracas?
Los militares cubanos murieron durante un ataque aéreo sorpresa mientras descansaban, según el relato del coronel Pedro Yadín Domínguez, quien resultó herido en el ataque. La operación, ejecutada por la unidad élite Delta Force del Ejército estadounidense, incluyó el uso de aviones, bombas, drones y helicópteros contra los militares cubanos, quienes tenían armamento limitado.
¿Qué dice el gobierno cubano sobre la muerte de sus militares en Venezuela?
El gobierno cubano ha intentado convertir las muertes en un acto de heroísmo y sacrificio patriótico. Miguel Díaz-Canel exaltó a los militares como héroes que ofrecieron sus vidas en defensa de una nación hermana, a pesar de que el verdadero objetivo era proteger al régimen de Maduro. Este discurso contrasta con la realidad de que los militares no estaban defendiendo a Cuba ni a su población, sino sosteniendo un régimen autoritario extranjero.
¿Cómo han reaccionado las familias de los militares cubanos fallecidos?
Las familias han expresado dolor y orgullo por sus seres queridos, aunque en un contexto de manipulación política. Testimonios de viudas y familiares han sido utilizados por el régimen para reforzar el discurso oficial, aunque algunos familiares han denunciado la falta de información precisa y claridad sobre el destino de los restos. Este contraste resalta la brecha entre el dolor personal y el uso propagandístico de estas muertes por parte del gobierno cubano.
