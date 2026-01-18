Esposa de militar cubano que estaba en Venezuela detalla su muerte: "La explosión lo tiró a unos 300 metros"

Vídeos relacionados:

La esposa de Adrián Pérez Beades, uno de los militares cubanos muertos en Venezuela durante la operación de captura del dictador Nicolás Maduro, relató las circunstancias en que falleció.

Según el testimonio que brindó al periódico El Artemiseño, él ni siquiera se enteró del ataque de las fuerzas estadounidenses, ya que pasó literalmente del sueño a la muerte.

En la madrugada del 3 de enero, mientras dormía, una bomba cayó sobre la casa en la que estaba junto a otros 11 efectivos. La explosión lo lanzó, ya muerto, a unos 300 metros del lugar.

Pérez Beades, de 34 años, era capitán de las FAR y llevaba más de un año en el país andino.

Su historia no encaja totalmente en el discurso del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien en el acto de homenaje en la Tribuna Antiimperialista, señaló que los 32 cubanos "ofrecieron sus vidas" en una batalla "hasta la última bala", presentando a los fallecidos como ejemplos de valor y sacrificio.

La realidad, tal y como reveló a su llegada a Cuba el oficial Pedro Yadín Domínguez, quien resultó herido en el ataque, es que muchos de los cubanos que murieron estaban descansando y que "no tenían casi armamento".

A pesar del dolor real de familiares y comunidades, el régimen cubano ha buscado convertir la tragedia en un acto de heroísmo.

Más allá de la retórica estatal, estos militares no estaban defendiendo su patria ni cumpliendo una misión humanitaria; fueron a Caracas a respaldar el régimen de Maduro, en tareas de seguridad directa, un hecho que La Habana negó durante años y que ahora se ve confirmado por la realidad de los hechos.

La operación expuso la presencia directa de oficiales cubanos en la protección del liderazgo chavista, revelando el alcance real de su implicación en la defensa de una dictadura extranjera, lejos de la gesta heroica que el discurso oficial pretende vender.

El homenaje póstumo, cargado de retórica patriótica, contrasta con la tragedia concreta de familias que perdieron a sus hijos y esposos en una misión que el Estado cubano eligió ejecutar para sostener un poder ajeno e impuesto por la fuerza.