Díaz-Canel envía mensaje de felicitación a los cubanos con una petición para el 2026

El gobernante Miguel Díaz-Canel envió un mensaje de felicitación al pueblo cubano por el fin de año 2025 y declarando cuál es su mayor deseo para el nuevo año.

"Que cada tarea que emprendamos en el 2026, desde las más complejas transformaciones económicas hasta el más sencillo gesto de solidaridad, lleve impregnado el espíritu fidelista de lucha, su profundo amor por el pueblo", son las palabras del gobernante citadas por el perfil en X de la Presidencia de Cuba.

El mensaje de felicitación de Miguel Díaz-Canel para el pueblo cubano, con su habitual tono ideológico y referencias a Fidel Castro, vuelve a contrastar con la dura realidad que viven los cubanos al cierre de 2025.

Mientras el mandatario llama a “emprender tareas con espíritu fidelista”, Cuba enfrenta una de las crisis más profundas de su historia reciente, marcada por la inflación descontrolada, apagones constantes, colapso productivo y un éxodo masivo que deja al país sin fuerzas productivas.

La apelación al “amor por el pueblo” suena vacía en un contexto donde la mayoría lucha por conseguir alimentos, medicinas o sobrevivir sin electricidad.

El discurso, cargado de consignas revolucionarias, parece más un intento de reafirmar la ideología oficial que una muestra de empatía o autocrítica ante el fracaso económico y social del modelo que el propio Díaz-Canel defiende.

Una vez más, el régimen recurre a la retórica del pasado, ese supuesto “espíritu fidelista de lucha”, en lugar de ofrecer soluciones concretas a los problemas que agobian a las personas.

Las “transformaciones económicas” de las que habla el mandatario siguen sin generar resultados palpables para la población, mientras la brecha entre los dirigentes y el ciudadano común se agranda cada día más.