Marrero llama a “buscar una manera diferente de enfrentar” el 2026 tras un año de “esfuerzos”, pero sin resultados visibles

Ver más

El primer ministro Manuel Marrero Cruz convocó al Consejo de Ministros cubano a “buscar una manera diferente de enfrentar” el 2026, al admitir que, pese a normas y decisiones aprobadas, los resultados económicos del país no han respondido a las expectativas.

Durante la última reunión del ente durante 2025, Marrero sostuvo que la necesidad de cambiar la forma de enfrentar el próximo año se debe a que “tenemos materia para hacerlo”, en referencia a decisiones, normativas y flexibilizaciones aprobadas recientemente que, según dijo, deben permitir trabajar de una forma distinta y lograr transformaciones con impacto en los resultados económicos.

El jefe de Gobierno señaló que uno de los retos fundamentales será implementar lo aprobado, identificar trabas y eliminarlas, así como flexibilizar procesos para que todos los actores que producen en el país cuenten con condiciones y apoyo para incrementar la producción.

También insistió en la urgencia de aumentar los ingresos, especialmente en divisas, y de reducir gastos, precisó un reporte publicado este viernes por el portal de la Presidencia.

Marrero aludió asimismo a “una tarea que viene en curso, pero no a la velocidad que necesitamos, que es la revisión de todas las estructuras y plantillas, desde la de los territorios hasta cada uno de los organismos de la Administración Central del Estado”.

El llamado a “buscar una manera diferente de enfrentar” el 2026 se produce después de que el propio primer ministro admitiera, en las postrimerías del pasado año, la incapacidad del Gobierno para resolver problemas estructurales como la crisis de la basura en La Habana, donde reconoció que “uno no aprecia los resultados” pese al esfuerzo desplegado.

Lo más leído hoy:

Asimismo, el planteamiento ocurre en un contexto en el que el presidente Miguel Díaz-Canel ha reconocido públicamente la gravedad de la situación económica del país, marcada por inflación, apagones, escasez de alimentos y años de decrecimiento del producto interno bruto, sin que las medidas anunciadas hasta ahora hayan mostrado impactos visibles en la vida cotidiana de la población.

En ese escenario, Marrero concluyó que el 2026 exige un sistema de trabajo actualizado, advirtiendo que “no basta tanto esfuerzo” si este no está premiado con resultados, en una admisión implícita de que el modelo de gestión aplicado en el año anterior no logró revertir la crisis.