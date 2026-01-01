Díaz-Canel dice que "año nuevo en Cuba es sinónimo de triunfo"

Miguel Díaz-Canel (Imagen creada con Inteligencia Artificial) Foto © CiberCuba/Sora

En medio de una crisis sin precedentes marcada por apagones, escasez y empobrecimiento generalizado, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que “año nuevo en Cuba es sinónimo de triunfo”, una afirmación que contrasta con la dura realidad que enfrenta la población en el inicio de 2026.

Mientras el país enfrenta un colapso total, el régimen insiste en un discurso triunfalista que contrasta abiertamente con la realidad cotidiana de millones de cubanos.

En una serie de mensajes publicados en la red social X, Díaz-Canel afirmó que “año nuevo en Cuba es sinónimo de triunfo” e instó a “renovar la tradición” en 2026, declarado por el Gobierno como el Año del Centenario de Fidel Castro.

“Año nuevo en #Cuba es sinónimo de triunfo. Renovemos la tradición este 2026, Año del Centenario de #Fidel. Porque un pueblo noble, que resiste y crea, lo merece. ¡Venceremos!”, escribió el mandatario.

En otros mensajes, llamó a “celebrar las vidas salvadas y los imposibles vencidos en 2025” y aseguró que el país “crecerá” si trabaja unido, sin mencionar las causas estructurales de la crisis ni asumir responsabilidad alguna por el deterioro nacional.

“¡Que el 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos encuentre peleando y más unidos que nunca! ¡Viva la Revolución Cubana!”, añadió.

Sin embargo, para amplios sectores de la población, la Cuba real dista mucho del relato oficial. El país vive una situación que muchos describen como caótica desde todos los puntos de vista, mientras el régimen continúa aferrado a consignas, símbolos históricos y llamados a la resistencia, sin ofrecer soluciones concretas a problemas básicos como la alimentación, la electricidad, el transporte o la atención sanitaria.

Críticos del gobierno señalan que este tipo de mensajes ignoran deliberadamente el sufrimiento cotidiano de los cubanos y refuerzan la percepción de un poder político desconectado de la realidad, más interesado en preservar su narrativa ideológica que en responder a la emergencia nacional.

A 67 años del inicio de la Revolución, Cuba entra en 2026 no con señales de “triunfo”, sino con una crisis profunda, acumulada y sin precedentes, mientras el discurso oficial continúa apelando a consignas del pasado para justificar un presente marcado por el deterioro y la desesperanza.