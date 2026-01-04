Joven lanzador cubano Joseph Arias viaja a República Dominicana en busca de firmar con MLB

Vídeos relacionados:
El pitcher derecho cubano Joseph Arias llegó recientemente a la República Dominicana con el objetivo de prepararse para una futura firma con una organización de Grandes Ligas, según informó el periodista Francys Romero en Facebook.
Arias, de 15 años, integró el equipo Cuba U-15 que participó en el Premundial de 2025, donde llamó la atención por su proyección y dominio desde el montículo.
De acuerdo con el reporte, el joven lanzador posee una recta que alcanza las 87–88 millas por hora, además de un buen control de la zona de strikes, herramientas que lo colocan como un prospecto a seguir dentro del mercado internacional.
El derecho entrenará en la Academia Baseball Prospect, ubicada en San Cristóbal, una de las zonas más activas para el desarrollo de talento con miras al profesionalismo.
Joseph Arias será elegible para firmar con MLB a partir del 15 de enero de 2028, fecha en la que podrá ingresar oficialmente al sistema de firmas internacionales.
Lo más leído hoy:
El caso de Arias se suma al creciente número de jóvenes peloteros cubanos que optan por desarrollar sus carreras fuera de la isla, buscando oportunidades en el béisbol profesional ante las limitaciones del sistema deportivo estatal.
Preguntas frecuentes sobre el éxodo de jóvenes peloteros cubanos hacia la MLB
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Joseph Arias ha viajado a la República Dominicana?
Joseph Arias ha viajado a la República Dominicana para prepararse y buscar una firma con una organización de Grandes Ligas (MLB). En la academia Baseball Prospect en San Cristóbal, planea mejorar sus habilidades como lanzador. Este movimiento es parte de una tendencia creciente de jóvenes talentos cubanos que buscan oportunidades fuera del sistema deportivo estatal cubano.
¿Cuándo será elegible Joseph Arias para firmar con la MLB?
Joseph Arias será elegible para firmar con la MLB a partir del 15 de enero de 2028. Hasta entonces, se centrará en su desarrollo y preparación en la academia dominicana para estar listo cuando llegue el momento de las firmas internacionales.
¿Qué características hacen de Joseph Arias un prospecto interesante para la MLB?
Joseph Arias es valorado como un prospecto interesante debido a su capacidad para lanzar una recta que alcanza las 87–88 millas por hora y su buen control de la zona de strikes. Estas habilidades lo convierten en un candidato atractivo para las organizaciones de Grandes Ligas que buscan nuevos talentos en el mercado internacional.
¿Por qué tantos jóvenes peloteros cubanos están dejando la isla para buscar oportunidades en la MLB?
Los jóvenes peloteros cubanos están dejando la isla debido a las limitaciones del sistema deportivo estatal y la falta de oportunidades profesionales en Cuba. La República Dominicana se ha convertido en un punto de tránsito y desarrollo para estos talentos, ofreciendo una plataforma para acceder a las organizaciones de Grandes Ligas. Las dificultades económicas y estructurales en Cuba impulsan a estos jóvenes a buscar un futuro mejor en el béisbol profesional.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.