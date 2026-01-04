Joven lanzador cubano Joseph Arias viaja a República Dominicana en busca de firmar con MLB

Vídeos relacionados:

El pitcher derecho cubano Joseph Arias llegó recientemente a la República Dominicana con el objetivo de prepararse para una futura firma con una organización de Grandes Ligas, según informó el periodista Francys Romero en Facebook.

Arias, de 15 años, integró el equipo Cuba U-15 que participó en el Premundial de 2025, donde llamó la atención por su proyección y dominio desde el montículo.



De acuerdo con el reporte, el joven lanzador posee una recta que alcanza las 87–88 millas por hora, además de un buen control de la zona de strikes, herramientas que lo colocan como un prospecto a seguir dentro del mercado internacional.

El derecho entrenará en la Academia Baseball Prospect, ubicada en San Cristóbal, una de las zonas más activas para el desarrollo de talento con miras al profesionalismo.

Joseph Arias será elegible para firmar con MLB a partir del 15 de enero de 2028, fecha en la que podrá ingresar oficialmente al sistema de firmas internacionales.

El caso de Arias se suma al creciente número de jóvenes peloteros cubanos que optan por desarrollar sus carreras fuera de la isla, buscando oportunidades en el béisbol profesional ante las limitaciones del sistema deportivo estatal.