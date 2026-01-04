Joven lanzador cubano Joseph Arias viaja a República Dominicana en busca de firmar con MLB

Joseph Arias, joven lanzador cubano de 15 años, busca firmar con MLB desde República Dominicana. Destacado en el Premundial U-15, entrena en San Cristóbal para potenciar su talento.

Domingo, 4 Enero, 2026 - 15:06

Joseph Arias © Facebook/Francys Romero
Joseph Arias Foto © Facebook/Francys Romero

Vídeos relacionados:

Ver más

El pitcher derecho cubano Joseph Arias llegó recientemente a la República Dominicana con el objetivo de prepararse para una futura firma con una organización de Grandes Ligas, según informó el periodista Francys Romero en Facebook.

Arias, de 15 años, integró el equipo Cuba U-15 que participó en el Premundial de 2025, donde llamó la atención por su proyección y dominio desde el montículo.

Publicación de Facebook/Francys Romero

De acuerdo con el reporte, el joven lanzador posee una recta que alcanza las 87–88 millas por hora, además de un buen control de la zona de strikes, herramientas que lo colocan como un prospecto a seguir dentro del mercado internacional.

El derecho entrenará en la Academia Baseball Prospect, ubicada en San Cristóbal, una de las zonas más activas para el desarrollo de talento con miras al profesionalismo.

Joseph Arias será elegible para firmar con MLB a partir del 15 de enero de 2028, fecha en la que podrá ingresar oficialmente al sistema de firmas internacionales.

Lo más leído hoy:

El caso de Arias se suma al creciente número de jóvenes peloteros cubanos que optan por desarrollar sus carreras fuera de la isla, buscando oportunidades en el béisbol profesional ante las limitaciones del sistema deportivo estatal.

Ver más

Preguntas frecuentes sobre el éxodo de jóvenes peloteros cubanos hacia la MLB

CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇

¿Por qué Joseph Arias ha viajado a la República Dominicana?

Joseph Arias ha viajado a la República Dominicana para prepararse y buscar una firma con una organización de Grandes Ligas (MLB). En la academia Baseball Prospect en San Cristóbal, planea mejorar sus habilidades como lanzador. Este movimiento es parte de una tendencia creciente de jóvenes talentos cubanos que buscan oportunidades fuera del sistema deportivo estatal cubano.

¿Cuándo será elegible Joseph Arias para firmar con la MLB?

Joseph Arias será elegible para firmar con la MLB a partir del 15 de enero de 2028. Hasta entonces, se centrará en su desarrollo y preparación en la academia dominicana para estar listo cuando llegue el momento de las firmas internacionales.

¿Qué características hacen de Joseph Arias un prospecto interesante para la MLB?

Joseph Arias es valorado como un prospecto interesante debido a su capacidad para lanzar una recta que alcanza las 87–88 millas por hora y su buen control de la zona de strikes. Estas habilidades lo convierten en un candidato atractivo para las organizaciones de Grandes Ligas que buscan nuevos talentos en el mercado internacional.

¿Por qué tantos jóvenes peloteros cubanos están dejando la isla para buscar oportunidades en la MLB?

Los jóvenes peloteros cubanos están dejando la isla debido a las limitaciones del sistema deportivo estatal y la falta de oportunidades profesionales en Cuba. La República Dominicana se ha convertido en un punto de tránsito y desarrollo para estos talentos, ofreciendo una plataforma para acceder a las organizaciones de Grandes Ligas. Las dificultades económicas y estructurales en Cuba impulsan a estos jóvenes a buscar un futuro mejor en el béisbol profesional.

COMENTAR

Archivado en:

Éxodo de peloteros
Internacionales
República Dominicana
Grandes ligas
Facebook
MLB
Peloteros Cubanos
Pelota cubana
Pelota
Deportistas cubanos
Noticias en 2026
Noticias en Enero del 2026
Noticias del Domingo, 04 de Enero del 2026

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada