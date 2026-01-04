Así amanece el precio del dólar en el mercado informal tras tensión en Cuba por la captura de Nicolás Maduro

Ver más

El dólar estadounidense retomó su tendencia al alza en el mercado informal cubano y este domingo 4 de enero de 2026 se cotiza a 440 pesos cubanos (CUP), según la tasa publicada por elTOQUE.

La divisa norteamericana subió en cinco pesos su valor tras los sucesos que conmocionaron a cubanos y venezolanos el sábado, después de que Estados Unidos realizara una incursión militar en Venezuela y capturara al gobernante Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores para trasladarlos hasta Nueva York donde enfrentarán cargos por narcotráfico.

El precio de las otras dos divisas importantes en Cuba se mantuvo estable. El euro se cotiza en 480 CUP, consolidándose como la moneda más fuerte en el mercado informal. En tanto, la Moneda Libremente Convertible (MLC) se mantiene en torno a los 395 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba, domingo 4 de enero de 2026 - 06:09

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 440 CUP

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 395 CUP

