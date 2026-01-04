Así amanece el precio del dólar en el mercado informal tras tensión en Cuba por la captura de Nicolás Maduro

El dólar estadounidense retomó su tendencia al alza en el mercado informal cubano y este domingo 4 de enero de 2026 se cotiza a 440 pesos cubanos (CUP), según la tasa publicada por elTOQUE.
La divisa norteamericana subió en cinco pesos su valor tras los sucesos que conmocionaron a cubanos y venezolanos el sábado, después de que Estados Unidos realizara una incursión militar en Venezuela y capturara al gobernante Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores para trasladarlos hasta Nueva York donde enfrentarán cargos por narcotráfico.
El precio de las otras dos divisas importantes en Cuba se mantuvo estable. El euro se cotiza en 480 CUP, consolidándose como la moneda más fuerte en el mercado informal. En tanto, la Moneda Libremente Convertible (MLC) se mantiene en torno a los 395 CUP.
Tasa de cambio informal en Cuba, domingo 4 de enero de 2026 - 06:09
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 440 CUP
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 395 CUP
Equivalencias de billetes de dólar y euro en pesos cubanos
DÓLAR (1 USD = 440 CUP)
- Billete de 1 USD → 440 CUP
- Billete de 5 USD → 2 200 CUP
- Billete de 10 USD → 4 400 CUP
- Billete de 20 USD → 8 800 CUP
- Billete de 50 USD → 22 000 CUP
- Billete de 100 USD → 44 000 CUP
EURO (1 EUR = 480 CUP)
- Billete de 5 EUR → 2 400 CUP
- Billete de 10 EUR → 4 800 CUP
- Billete de 20 EUR → 9 600 CUP
- Billete de 50 EUR → 24 000 CUP
- Billete de 100 EUR → 48 000 CUP
- Billete de 200 EUR → 96 000 CUP
Preguntas Frecuentes sobre el Mercado de Divisas en Cuba
Preguntas Frecuentes sobre el Mercado de Divisas en Cuba
¿Cuál es el precio actual del dólar en el mercado informal cubano?
El dólar estadounidense se cotiza actualmente a 440 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Este aumento refleja la inestabilidad económica y la alta demanda de la moneda estadounidense en la isla.
¿Cómo ha afectado la captura de Nicolás Maduro al mercado de divisas en Cuba?
La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha generado una subida en el precio del dólar en el mercado informal cubano. Este hecho ha incrementado la incertidumbre política y económica en la región, afectando las tasas de cambio en Cuba.
¿Qué otras divisas son relevantes en el mercado informal cubano y cuál es su cotización actual?
Además del dólar, el euro y la Moneda Libremente Convertible (MLC) son relevantes en el mercado informal cubano. El euro se cotiza a 480 CUP y es la moneda más fuerte en el mercado paralelo. Por su parte, la MLC se mantiene en 395 CUP, siendo una opción intermedia para compras en tiendas estatales.
¿Qué impacto tiene la situación económica en la demanda de divisas en Cuba?
La inestabilidad económica y la escasez de efectivo en Cuba han incrementado la demanda de divisas extranjeras como el dólar y el euro. Los cubanos recurren a estas monedas como refugio de valor y para realizar transacciones en el mercado negro, reflejando una desconfianza creciente en el peso cubano.
