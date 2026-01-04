Arresto de Maduro enciende las alarmas en Cuba: Polymarket ve riesgo para la "continuidad" de Miguel Díaz-Canel

Ver más

La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos el pasado 3 de enero provocó una ola de especulación internacional sobre el futuro político de sus aliados más cercanos, entre ellos, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

En la plataforma Polymarket, un sitio descentralizado de predicciones financieras con base en EE. UU., el mercado titulado “Miguel Díaz-Canel out as President of Cuba by June 30?” (¿Díaz-Canel fuera de la presidencia de Cuba antes del 30 de junio?) registró un repunte sin precedentes.

Este sábado, las apuestas del sitio a favor de su salida se dispararon desde un modesto 10 % hasta un pico del 61 % pocas horas después del anuncio de la operación militar que llevó a la detención de Maduro y su esposa.

El efecto dominó del eje Caracas–La Habana

La caída de Maduro, quien mantenía una estrecha alianza política y económica con La Habana, fue interpretada por analistas y operadores como un golpe directo al equilibrio del régimen cubano.

Desde hace años, Cuba depende del petróleo y los fondos venezolanos, así como del respaldo diplomático del chavismo, lo que explica la reacción inmediata en los mercados de predicción.

“La captura de Maduro por parte de Estados Unidos fue vista como un punto de inflexión. Muchos apostadores asumieron que Díaz-Canel podría enfrentar presiones similares o fracturas internas en el aparato militar”, explicó un analista de riesgo político consultado por CiberCuba.

Sin embargo, tras el pico especulativo, la probabilidad se corrigió hasta el 27 %, a medida que no se reportaron movimientos internos de poder en la Isla ni declaraciones que sugirieran una transición inminente.

Qué es Polymarket y cómo funciona

Polymarket es una plataforma de predicciones basada en la red blockchain de Ethereum, donde los usuarios apuestan dinero sobre si determinados eventos ocurrirán o no.

Cada contrato tiene dos posibles resultados —“Sí” o “No”— y su precio refleja la probabilidad estimada por el mercado.

En este caso, el mercado se resolverá como “Sí” si Díaz-Canel deja la presidencia de Cuba por cualquier motivo antes del 30 de junio de 2026, y como “No” si se mantiene en el cargo más allá de esa fecha.

Los participantes compran y venden participaciones que fluctúan según la información política y mediática disponible, creando un barómetro de percepción pública y riesgo.

El volumen total negociado en este contrato supera los 6,300 dólares, una cifra modesta pero significativa dentro de los mercados dedicados a temas geopolíticos.

En el ecosistema de Polymarket, los precios reflejan la sabiduría colectiva —y las emociones— de miles de usuarios que mezclan análisis político, intuición y especulación.

Un termómetro del poder en La Habana

El repunte en las apuestas sobre la posible caída de Díaz-Canel sugiere que, al menos en el plano internacional, crece la percepción de fragilidad del liderazgo cubano tras la caída de su principal aliado regional.

Aunque no existen señales públicas de cambios inmediatos en el Palacio de la Revolución, el mercado de predicción refleja un creciente interés por el futuro político de la Isla en medio del reacomodo de fuerzas en América Latina.

Por ahora, la cotización del mercado se mantiene en torno al 27 %, con tendencia estable, mientras los analistas observan si la presión internacional y la crisis económica interna podrían acelerar una eventual transición en Cuba.