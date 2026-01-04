“Cuba tiene un plan y está lista para el cambio”: Activistas llaman a la movilización tras la caída de Maduro

Ver más

Horas después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas estadounidenses, un grupo de activistas y líderes opositores cubanos lanzó un video en el que llamaron a la movilización nacional y a la transición democrática en Cuba, asegurando que “la hora de Cuba ha llegado”.

El video, difundido en redes sociales bajo el lema “Cubanos, tenemos un plan y estamos listos para el cambio”, reunió a figuras del exilio y de la disidencia, quienes afirmaron que el proceso de transformación iniciado en Venezuela marca el inicio de una nueva etapa para el hemisferio.

La activista y opositora Rosa María Payá, promotora de la plataforma Cuba Decide, Orlando Gutiérrez Boronat, portavoz del Directorio Democrático Cubano y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el sindicalista Iván Hernández Carrillo, el influencer Alexander Otaola y Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, juntaron sus voces a las de otros activistas y actores de la sociedad civil cubana para enviar el mensaje.

“Venezuela está viviendo su tiempo de cambio y esperamos que culmine con democracia y libertad”, señaló la declaración conjunta. “Así como el pueblo venezolano eligió a Edmundo González como presidente y a María Corina Machado como vicepresidenta, los cubanos estamos listos para recuperar nuestra soberanía”, añadió el manifiesto.

En el mensaje, los activistas destacaron que el camino hacia la democracia en Cuba es “irreversible”, y subrayaron que la oposición dentro y fuera de la isla cuenta con un plan para la transición política y la reconstrucción nacional, basado en la justicia social, los derechos humanos y el respeto a la soberanía.

“La noche no será eterna”, proclamó el texto del mensaje, que cerró con un llamado directo a los cubanos de todas las generaciones, “dentro y fuera del país”, a unirse por el cambio. “Jóvenes y mayores, la hora de Cuba ha llegado. Estamos listos para el cambio y la transición”, expresó uno de los participantes.

Los activistas también apelaron a la comunidad internacional: “Llamamos a los gobiernos y democracias del mundo a actuar en apoyo a nuestro justo derecho a vivir en libertad”, pidió uno de los portavoces.

El video, compartido con fuerza entre usuarios cubanos en redes sociales y comunidades del exilio, coincide con una ola de expectativas regionales tras la intervención estadounidense en Venezuela. Muchos internautas ven en la captura de Maduro una señal de fin de ciclo para el autoritarismo en América Latina.

“No se puede limpiar la sala y dejar sucia la cocina”, concluyó uno de los mensajes, en alusión a que la caída del chavismo no será completa mientras el régimen cubano siga en pie.

“Cuba será libre. Tenemos un plan, y estamos listos para el cambio”, proclamaron al unísono los activistas, marcando el tono de una nueva ofensiva cívica por la libertad de la isla.