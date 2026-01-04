“Y Cuba pa’ cuándo”: Los cubanos piden a Elon Musk un regalito como el de Venezuela

Vídeos relacionados:

Ver más

La decisión del empresario Elon Musk de ofrecer internet gratuito mediante Starlink al pueblo de Venezuela ha despertado entusiasmo y esperanza entre miles de cubanos que, desde dentro y fuera de la isla, han comenzado a pedir al magnate tecnológico un gesto similar para Cuba.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación militar estadounidense, Musk anunció en su cuenta de X que Starlink brindará conectividad gratuita por un mes en todo el territorio venezolano, con el fin de garantizar el acceso a información libre durante el proceso de transición política.

“En apoyo al pueblo de Venezuela”, escribió Musk, acompañando su mensaje con una bandera venezolana. Horas después, la compañía confirmó el servicio gratuito hasta el 3 de febrero, destacando que la medida busca mantener “la conectividad continua del pueblo venezolano”.

Reacciones desde Cuba: “Ojalá nos toque a nosotros”

En la página de CiberCuba Noticias, donde se compartió el artículo sobre el gesto de Musk, cientos de cubanos dejaron comentarios expresando su deseo de recibir un apoyo similar para romper la censura informativa que impera en la isla.

“Hace falta hacer lo mismo con Cuba mientras estén los gobernantes actuales. Sería un golpe demoledor al control del Partido sobre las comunicaciones”, opinó un usuario.

Otros fueron más directos: “Cuba pa’ cuándo”, “Haz lo mismo con Cuba, Elon”, “Necesitamos internet libre para poder contar lo que pasa aquí” o “Tranquilo, que cuando cojan a Díaz-Canel, lo hacen en Cuba”.

Lo más leído hoy:

La reacción refleja un sentimiento generalizado de frustración. Mientras los venezolanos celebran el posible acceso a una red libre de censura, los cubanos siguen lidiando con la conectividad limitada y cara del monopolio estatal Etecsa, que mantiene bajo vigilancia las comunicaciones y bloquea portales de noticias independientes, incluido CiberCuba.

El contraste entre Venezuela y Cuba

La medida de Musk llega en un momento clave. Venezuela comienza una etapa de apertura política tras la captura de Maduro, mientras en Cuba persiste un modelo autoritario que restringe derechos básicos como el acceso a internet libre o la libertad de expresión.

“Nos tienen con los ojos cerrados siempre, sin conexión ni derecho a información”, lamentó una usuaria. Otro escribió: “Ño, qué envidia. Nosotros con el internet restringido de Etecsa que es una porquería y carísimo”.

Para muchos cubanos, la llegada de Starlink a la isla sería más que una mejora tecnológica: sería una herramienta de libertad. “Si Musk hiciera en Cuba lo mismo que en Venezuela, el régimen perdería el control en cuestión de días”, afirmó otro usuario.

Elon Musk no ha respondido a los mensajes que decenas de cubanos han dejado sobre este tema en las redes sociales. Sin embargo, la demanda no es solo por un servicio gratuito, sino por una oportunidad de romper el aislamiento impuesto por el régimen.

“Esto demuestra cuánta hambre de información libre hay en Cuba”, comentó un lector. “Mientras en Venezuela abren el acceso a la verdad, aquí seguimos pagando caro por el silencio”.