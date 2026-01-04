“La liberación de Cuba está cerca”, dice senador republicano tras mensajes de Trump y Rubio

Lindsey Graham y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto © Facebook/Lindsey Graham

El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham afirmó que la caída del régimen cubano podría estar más cerca de lo que muchos imaginan, en medio de la nueva escalada verbal, y política, de Washington contra La Habana tras los recientes acontecimientos en Venezuela.

“Tras escuchar al presidente Trump y al secretario Rubio sobre el régimen cubano, creo que la liberación de Cuba de dictadores comunistas, narcoterroristas y antiestadounidenses está cerca”, escribió Graham en su cuenta de X, donde también celebró el equipo de política exterior formado por Donald Trump y Marco Rubio.

El mensaje cerró con dos consignas: “Cuba libre” y “¡Viva la Doctrina Donroe!”.

Las palabras del senador llegan después de que el presidente Donald Trump calificara públicamente a Cuba como “una nación fallida” y un “Estado fracasado”, asegurando que es un tema del que Estados Unidos “terminará hablando”.

En una rueda de prensa desde Mar-a-Lago, donde el mandatario abordó detalles de la operación que terminó en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Trump afirmó que el sistema impuesto en la Isla “no ha sido muy bueno para Cuba” y reconoció que el pueblo cubano “ha sufrido por muchos años”, al tiempo que dijo que Washington quiere ayudar tanto a quienes viven en la Isla como a los que se vieron obligados a emigrar.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue aún más directo. “Cuba es un desastre. No tienen economía, está en colapso total”, dijo ante la prensa, subrayando que las declaraciones del presidente debían tomarse “muy en serio”.

Rubio vinculó además al gobierno cubano con el sostenimiento del régimen de Maduro, asegurando que buena parte de los cuerpos de seguridad y del aparato de inteligencia que protegían al líder chavista estaban integrados por cubanos.

Más tarde, en una entrevista con The New York Post, Trump llegó a afirmar que cubanos murieron durante la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro en Venezuela.

Aunque no precisó cifras ni detalles, el mandatario sostuvo que esos cubanos “estaban protegiendo a Maduro” y que esa “no fue una buena decisión”, reavivando el temor y la indignación por el envío de personal cubano a misiones internacionales de alto riesgo, muchas veces sin información ni transparencia.

Rubio, por su parte, lanzó una advertencia que no pasó desapercibida en La Habana: “Si yo viviera en el gobierno cubano, estaría preocupado al menos un poco”, dijo, en referencia al nuevo escenario regional tras la caída del chavismo.

Trump fue más allá al descartar una intervención militar directa en Cuba, pero sentenciar que “Cuba va a caer por sí sola”, porque “le está yendo muy mal”.