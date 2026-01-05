Hermano de Delcy Rodríguez: “Mi función en los próximos días será tratar de traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro”

Con un tono solemne y cargado de gestos simbólicos, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, fue reelegido este 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y aprovechó la sesión inaugural del Parlamento para enviar un mensaje directo tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos.
“Mi función en los próximos días será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro, mi hermano, mi presidente”, afirmó Rodríguez ante los diputados, mientras pedía un aplauso para los que llamó “héroes caídos el pasado 3 de enero”.
El momento no pasó desapercibido. Durante su juramentación, Jorge Rodríguez repitió un gesto que, según difundió la cuenta Alerta Mundial en X, había realizado previamente Nicolás Maduro tras su arresto.
La señal fue interpretada como una muestra de unidad y respaldo político en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y el impacto emocional de la detención del mandatario.
Rodríguez insistió en que el oficialismo no busca una escalada bélica. “Nunca hemos buscado la guerra. De este territorio sagrado jamás ha salido un soldado, jamás tropa alguna ha iniciado una incursión para conquistar otro territorio”, dijo, al tiempo que hizo un llamado al diálogo y rechazó cualquier intervención externa.
“Cualquier cosa que venga de fuera siempre será peor”, subrayó, al recordar los efectos de las sanciones y las tensiones recientes.
La sesión parlamentaria estuvo atravesada por referencias personales y familiares. Fernando Soto Rojas, diputado de mayor edad y encargado de abrir la jornada, calificó como un “secuestro” la detención de Maduro y cuestionó duramente la actuación de Estados Unidos.
Pese a su ausencia, Cilia Flores fue juramentada como diputada, mientras que Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, pronunció un breve discurso en el que defendió la figura de su padre y de Flores, a quien describió con palabras cargadas de afecto.
Al cierre de la jornada, Jorge Rodríguez asumió nuevamente la presidencia del Parlamento, cargo que ocupará hasta 2031, reafirmando la continuidad del oficialismo en el Poder Legislativo en un momento de alta tensión política y fuerte carga emocional para el entorno más cercano al gobernante venezolano.
Su hermana, Delcy Rodríguez, jurará en el salón tríptico de la Asamblea Nacional visto el mandato del Tribunal Supremo.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué fue detenido Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. La detención forma parte de una operación militar estadounidense que culminó con su captura y traslado a Nueva York, donde enfrentará cargos en un tribunal federal.
¿Quién asumió la presidencia de Venezuela tras la detención de Maduro?
Tras la detención de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia del país. Rodríguez fue designada como presidenta interina para asegurar la continuidad del Estado en un contexto de crisis institucional.
¿Cómo ha respondido el gobierno de Estados Unidos a la situación en Venezuela?
El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha declarado que controlará Venezuela y sus recursos petroleros hasta que se logre una transición democrática. Se espera que Delcy Rodríguez encabece un gobierno de transición bajo condiciones impuestas por Washington.
¿Cuál es la postura de las Fuerzas Armadas venezolanas frente a la situación actual?
Las Fuerzas Armadas de Venezuela han respaldado el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina y han asegurado que emplearán todas sus capacidades para defender el país. Han confirmado su disposición a mantener el orden interno y la paz en el territorio nacional.
¿Cuál es el papel de Jorge Rodríguez en el actual contexto político venezolano?
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, ha sido reelegido como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ha expresado su compromiso de utilizar todos los recursos posibles para lograr el regreso de Nicolás Maduro a Venezuela.
