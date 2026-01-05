Hermano de Delcy Rodríguez: “Mi función en los próximos días será tratar de traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro”

Ver más

Con un tono solemne y cargado de gestos simbólicos, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, fue reelegido este 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y aprovechó la sesión inaugural del Parlamento para enviar un mensaje directo tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

“Mi función en los próximos días será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro, mi hermano, mi presidente”, afirmó Rodríguez ante los diputados, mientras pedía un aplauso para los que llamó “héroes caídos el pasado 3 de enero”.

El momento no pasó desapercibido. Durante su juramentación, Jorge Rodríguez repitió un gesto que, según difundió la cuenta Alerta Mundial en X, había realizado previamente Nicolás Maduro tras su arresto.

La señal fue interpretada como una muestra de unidad y respaldo político en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y el impacto emocional de la detención del mandatario.

Rodríguez insistió en que el oficialismo no busca una escalada bélica. “Nunca hemos buscado la guerra. De este territorio sagrado jamás ha salido un soldado, jamás tropa alguna ha iniciado una incursión para conquistar otro territorio”, dijo, al tiempo que hizo un llamado al diálogo y rechazó cualquier intervención externa.

“Cualquier cosa que venga de fuera siempre será peor”, subrayó, al recordar los efectos de las sanciones y las tensiones recientes.

La sesión parlamentaria estuvo atravesada por referencias personales y familiares. Fernando Soto Rojas, diputado de mayor edad y encargado de abrir la jornada, calificó como un “secuestro” la detención de Maduro y cuestionó duramente la actuación de Estados Unidos.

Pese a su ausencia, Cilia Flores fue juramentada como diputada, mientras que Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, pronunció un breve discurso en el que defendió la figura de su padre y de Flores, a quien describió con palabras cargadas de afecto.

Al cierre de la jornada, Jorge Rodríguez asumió nuevamente la presidencia del Parlamento, cargo que ocupará hasta 2031, reafirmando la continuidad del oficialismo en el Poder Legislativo en un momento de alta tensión política y fuerte carga emocional para el entorno más cercano al gobernante venezolano.

Su hermana, Delcy Rodríguez, jurará en el salón tríptico de la Asamblea Nacional visto el mandato del Tribunal Supremo.